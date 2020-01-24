監警：7‧21警拍白衣人膊非勾結 認無權審查 不評是否濫武 前海外專家指傳達「新真相」

曾批監警會「權力及獨立調查能力不足」、退出檢視工作的海外專家Clifford Stott昨晚在Twitter接連發表評論，稱監警會報告是要傳達「新真相」，並引述作家喬治奧威爾（George Orwell）名言：「一個社會愈遠離真相，愈憎惡揭示真相的人」。他又轉推特首林鄭月娥記者會說「警隊專業毋庸置疑」的新聞，加上評論：「無言」。

傷者：報告欠好多人公道

元朗居民崔先生在去年7月21日參加港島遊行後乘港鐵回元朗，一打開車門就遭白衣人襲擊，手臂和額頭受傷，事後一星期都不敢回元朗，要住酒店。時隔大半年，崔先生說傷勢已康復，心情亦基本平復，但仍感憤怒和不解，認為監警會報告未能找出真相，「欠好多人一個公道，最想知有沒有警黑勾結，以及警方當晚人手是否真的不能應付白衣人」。

民主派批評報告偏頗、撐警，無法令社會降溫，建制派則認為報告中肯。特首林鄭月娥讚報告「全面客觀，以事實為基礎」，又稱報告用200頁以上提及7．21事件，事實陳述並不全部依賴警務處資料，認為並非偏頗（詳刊A2）。

警：認真審閱 跟進建議

警方表示，警務處知悉和接納監警會報告，會認真審閱內容，參與及全面配合由保安局長督導的專責小組，仔細研究和跟進報告提出的52項建議。

梁定邦：報告不是講個人

整份報告中，監警會無就警方是否濫用武力下判斷。具爭議事件，如去年6月12日，警方向中信大廈外施放催淚彈驅散的行動，監警會稱，由於民陣已就事件申請司法覆核，而事件衍生的投訴處理程序仍進行中，故認為「現階段不宜評論警方在中信大廈事件中所採取的行動是否恰當」。

外界亦關注8．31警方在太子站的拘捕行動，報告同樣無就過度用武的指控下判斷。監警會主席梁定邦表示，要為使用武力而付上法律責任的是警員個人，但這份報告並不是講個人，至於針對警方用武的投訴，警方會調查。

19發實彈無違規 稱警用槍克制

不過，報告提到，過去數月街頭極端暴力行為及警員被襲擊場面並不少見，認為警方有充分理由使用槍械保護人身安全。報告亦稱，警方在12宗事件中使用了19發實彈，涉及13名警員，他們都是在行動中「落單」，有受致命襲擊的風險或被奪去佩槍的危險，而警方證實全無違規。報告形容，「在整個大型公眾活動中，警務人員在槍械使用方面保持克制」。

認無見與白衣人搭膊警司

就7．21元朗襲擊事件，監警會認為警方沒及時整理情報、錯失不少處理事件的良機，而幾次襲擊皆全部未見警方到場，「難免招致市民的不信任和譴責」。監警會表明無法調查「警黑勾結」指控，但指出警方當日未有及時採取行動，的確激化外界這個指控。

就7．21當晚一名警司在南邊圍與白衣人交談並輕拍其中一人膊頭的場面，監警會認為，「該警司有充分理由與白衣人交談，以指示白衣人返回南邊圍，這並非勾結」。監警會副主席謝偉銓表示，單憑拍膊頭不可落實雙方勾結，副秘書長梅達明補充，沒見過涉事警員，強調是憑影片看到、已知的資料下判斷。

指警錯失機會不及早解釋

或助長揣測 成示威推動力

監警會認為，警方錯失黃金機會，沒及早解釋當日行動，造成警方成為外界發泄不滿的對象，並且的確可能助長外界的揣測，並在示威者心中扎根，成為日後示威活動強大且持久的推動力。

被問警方當晚花39分鐘才到場、是否有警員失職，梁定邦稱這不是其職權範圍內可作的判斷。他說，監警會「唔可以同警方講點做點做」，而是將事實交代，由警務處長決定如何處理這些問題。

明報記者

（反修例風暴）

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