青年襲警判罰款 律政司申加刑被官斥「漏招」

覆核申請由上次判刑的裁判官高偉雄負責。被告賴雲龍（現年20歲）早前承認於去年7月14日在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳，本案的襲警罪屬《警隊條例》之下，一經定罪最高可罰款5000元及監禁6個月。

控方稱襲警動作有鼓動性官質疑案情撮要無交代

律政司陳辭指出，被告早前被判罰款未足以反映控罪及案情的嚴重性，建議改判監禁，以示阻嚇。律政司稱，被告當日用傘「篤」警長胸口前的盾牌，「動作極具挑釁性和鼓動性」，引發實質的暴力衝突。

裁判官質疑，若被告涉鼓動在場的人，「任何檢控官都會覺得重要，點解唔擺入案情撮要？」律政司承認草擬案情時忽略整體示威環境，故打算傳召兩名警員作供，講述現場情况。裁判官表示，一旦重新審視案情會對被告不公，而律政司當初無展示案情的嚴重之處，判刑後卻要求法庭審視，「咁係你（律政司）漏招」。

辯方大律師陳德昌稱，案情撮要由控方撰寫，被告認罪後同意案情及判刑，這是聆訊的既有程序，「無理由你寫漏嘢，結果由被告埋單」，批評律政司「輸打贏要」。

辯方稱控方出錯不應被告埋單

陳引述裁判官當日判刑時稱，被告和警員對峙會引致嚴重後果；因此判刑已經考慮環境因素，望法庭駁回刑期覆核。

被告賴雲龍另涉去年11月的機場暴動案，仍還押看管。

【案件編號：STCC3290/19】

（反修例風暴）