稱暴力高於旺角案 大狀料未來判刑更重

旺角案盧建民囚7年最重

2016年旺角的案件，共25人被裁定暴動罪成，其中兩名19歲被告因年紀較輕而被判入教導所。至於其餘被告，梁天琦和另外4人在高等法院受審，梁其後因一項襲警和一項暴動罪成被判囚6年，被告盧建民則因一項暴動罪成被判囚7年。同案在區域法院受審的被告大多面對3年或以上刑期，當中楊家倫另涉縱火罪。法官認為楊的行為嚴重破壞社會安寧，最終以5年為量刑起點，扣減無案底等減刑因素後，判囚4年9個月。至於縱火罪，法官形容其燒的士的行為極不智和鹵莽，判囚4年3個月，但考慮到暴動罪的刑期已反映縱火情况，故下令兩項控罪刑期同期執行。

同案面對最多控罪的莫嘉濤被裁定兩項暴動、一項襲警和一項刑事毁壞罪成，法官稱他至少11次向警方掟磚和雜物，以及向一輛警車掟竹和磚，暴力行為極嚴重，同樣以5年為量刑起點，扣減年紀輕和無案底等減刑因素後，判囚4年3個月。

梁天琦刑期上訴駁回

上訴庭羅列判刑原則

大律師劉偉聰表示，上訴庭最近駁回梁天琦的刑期上訴，判辭羅列多項判刑原則，包括是否有預謀、暴力程度、參與人數多寡，以及歷時多久等，故下級法院將採納相關法律原則。他估計，比起盧健民掟水樽和泥沙等行為，反修例示威的武力程度更高，估計因反修例示威被控暴動罪的被告將面臨更長刑期。

（反修例風暴）