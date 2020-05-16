特寫：屢說沒調查權 梁定邦：唔信警方信邊個

稱失職問題要由執法部門查

被問到7．21事件除警方低估情報，有否指揮失當、需否道歉及為何監警會沒譴責任何人，梁定邦稱：「我哋無權譴責人，我哋有權睇番投訴同警方喺呢方面學啲咩、有咩教訓，再提意見。」他強調「我哋唔係調查機構，我哋唔可以話有無行為不適當，去譴責你，我哋呢個報告唔係譴責人嘅報告」，只是列出事實，並冀警方檢討。

對於7．21事件引伸的問題，梁說監警會並非警察部門，如衍生失職等問題，不是會方職權範圍，要由執法部門調查。他又說，警方沒拒絕給資料，只是曾「遲少少」提供資料。

報告提及示威在過去10個月變質，似乎意味社會正被扯向恐怖主義年代。被問監警會如何得出此結論，梁澄清這是警務處長的說法，「我要聽佢講呀，我點知啫，因為佢做調查㗎嘛」。被問到是否信納警方說法，「如果唔信警方信邊個？因為佢哋做調查㗎嘛」，又說監警會只是監管投訴，並非監管警方言論。

至於是否認同設獨立調查委員會，梁重申會方沒立場，「法律不容許監警會有立場」，但個人對此持開放態度。

明報記者

（反修例風暴）