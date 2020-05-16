新屋嶺無閉路電視 8‧11手寫拘留紀錄不全

30人送院6人沒紀錄

新屋嶺原本用作拘留非法入境者，報告引述警方認為因其可容納較多人、保安規格高、遠離騷亂地區、不易受示威者攻擊，當時最合適作臨時羈留。不過監警會批評該處設施不足，沒有一般警署羈留設施，包括沒有閉路電視、警誡會面的錄音會面設施、可充分確保私隱的會面室。監警會提到閉路電視是「處理被捕人士必備的基本設施」，若有人指控，可作證據。

報告批評新屋嶺沒一般警署的中央電腦系統，紀錄系統不足，當日拘留紀錄全用手寫，醫療要求、法律會面紀錄不齊全，例如有30人送院，當中6人沒紀錄。監警會稱理解警方挑戰，但紀錄有遺漏「是不理想」。報告披露當日新屋嶺僅有1名值日官及4名人員支援行政工作，不足應付安排醫療及律師會面等，未能即時準確保存紀錄，更需額外人手才能將傷者押往醫院。

設備所限 不適合處理疑犯

監警會認為新屋嶺位置偏僻，缺乏泊車位及可到達附近的交通工具，律師及家屬探訪被捕人相當困難，長途跋涉運送被捕人不理想，特別是部分人被捕時或已受傷，強調任何時候被捕人如已受傷，應直接送院。

報告稱新屋嶺僅有兩條固網電話線，一條是與外界通訊，惟流動電話網絡不穩定，律師未必能致電警員。報告引述警方稱，有律師到場要求見被捕人，惟駐守正門的警員沒通知中心內同僚，着律師致電中心，直至律師致電接通，內裏警員才知悉。

監警會認為因設備限制，新屋嶺不適合處理被捕人，尤其羈押大量被捕人，未來臨時羈留處須與警署處理及羈押被捕者標準相同，不應太偏僻，須考慮合理距離內有否醫院及救護站。

（反修例風暴）