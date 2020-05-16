監警：8‧31打死人是傳言 「超乎尋常主張」

關閉太子站出口「合理」

禁止採訪引發揣測傳言

監警會認為傳言被示威者用來呼籲市民上街，無理削弱警隊獲得的信任，絕不應容許成為風氣。對於警方關閉太子站出口，監警會認為合理，可避免示威者進入站內支援被捕者、襲擊警員或破壞；但監警會稱警方應合理預測到關站後制服及拘捕人、不許記者採訪，可能令乘客恐慌失措，公眾亦想知發生何事，毫無根據揣測及傳言因此出現。監警會建議警方檢討在大型行動如何協助記者。

報告提到有示威者在警察出現前在太子站與他人打鬥，有人襲擊一名站在月台用手機拍攝的女子並搶其手機，形容示威者「窮凶（兇）極惡」。監警會建議警方檢討使用武力拘捕大量示威者、在港鐵站內或人多擠迫場所採取執法行動的策略。

倡警制定暴動明確指引

另外，去年6月12日警方向獲發不反對通知書的民陣集會範圍、中信大廈外發射催淚彈，險釀人踩人。監警會以司法程序為由，稱現階段不宜評論警方行動是否恰當，但稱警方沒充分預期示威者的動員能力。監警會建議警方檢討事件，包括催淚彈使用前及使用期間的評估、警察總部指揮及控制中心與前線警員的協調。如有必要終止獲不反對通知書的集會，警方應與主辦單位商討，給予足夠時間和指示讓參與者離開。

警方曾將當日事件定性為暴動，報告認為警方應制定關於暴動的明確指引，當把某情况稱為暴動時應說明目的及理由，減少誤會或揣測，避免公眾不知情參與暴動。

此外，監警會認為警方於7月1日示威者衝擊立法會上「風險評估有誤」，沒考慮立法會大樓容易被闖入的弱點，若及早採取更堅固圍欄等措施保護，已可達成確保大樓完好的目標。

（反修例風暴）