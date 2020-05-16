建制讚報告中肯 泛民諷撐警報告

林卓廷：屢提其名 沒被問證供

林卓廷批評報告對警方「零批評、零譴責」，監警會變成警隊的公關顧問，教如何回應傳媒。他說，7．21當晚元朗站內有警員說看不到有打鬥而離開，「點解警察隻眼被人蒙蔽？」他說報告多次提到其名字，但無向他查詢任何證供，極之偏頗，完全不能接受。

報告提到建制派議員何君堯7．21當晚在元朗與「白衣人」握手，他回應時引述報告說林卓廷在事件中有相當角色，認為報告中肯，呼籲不要誤信讒言，又說「不覺得報告還我清白，我一直覺得自己清白」。被問到監警會無傳召權，為何認為中肯，他稱如果有機構能有傳召權是好事，無亦非壞事，認為可透過修例賦予監警會權力。

經民聯梁美芬認為報告客觀，用字專業。被問到報告能否紓解民怨，她認為透過一份報告紓解民怨是太理想化，她要求政府盡快公布「獨立檢討委員會」的工作和方向。她說對賦予獨立檢討委員會和監警會更大權力持開放態度。

公民黨：「8‧31」單信警方說法

公民黨黨魁楊岳橋形容監警會報告是「撐警報告」、偏頗，監警會沒有調查權，聽取的意見片面。他說，報告對於8．31事件單信警方說法，無譴責警方驅逐記者，結論部分稱示威活動變質、出現恐怖主義，是政治判斷，輕率跳向嚴重指控，不負責任。他說報告對於未來有可能發生的衝突不會有緩和作用。該黨郭家麒促改革監警制度，讓監警會接收投訴及調查。

民權監察則批評報告令人質疑監警會立場偏頗，亦未有就警察使用武力等議題跟進，無法回應公眾對警察行動侵犯人權及施行性暴力的質疑及指控，予人為警方開脫的觀感，無助令警隊改善其行動及政策，以符合人權。

（反修例風暴）