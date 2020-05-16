市民不滿警沒展示編號 僅次於開槍

報告：展示行動呼號做法見效

監警會委託中文大學訪問了2008名公眾，發現市民最不滿的警察行動是在衝突現場開實彈槍，其次是制服上未有展示警員編號，較警方使用催淚彈、橡膠子彈和胡椒噴劑等的不滿程度更高。

監警會報告以一個獨立章節討論警員身分識別問題，並展示多張由傳媒拍攝到警員制服沒有警員編號，甚至故意遮蓋編號的照片，提到「速龍小隊」行動時沒有展示警員編號，亦有其他執行防暴行動的軍裝警員沒有展示警員編號，或者遮蓋了編號，引起公眾強烈不滿。截至今年2月29日，有關警員身分識別問題衍生的「須匯報投訴」共有32宗，「須知會投訴」則有89宗。

展示編號是問責關鍵

監警會認為展示警員編號或職級及名牌，是維持問責制和透明度的關鍵，可清晰證明警隊願對行為負責，應有助加強公眾對警方的信任及合作。監警會又提到，警方內部指引和手冊，以及近期新增的識別措施，例如在頭盔展示編號及行動呼號，做法見效，在保護警員及向公眾問責兩者之間取得適當平衡，是朝正確方向邁進。

監警會建議，長遠而言警隊管理層應視警員展示身分識別為處理大型公眾活動的基本做法，清晰可見的身分識別編號亦應成為整體制服及裝備設計不可或缺的一部分，只可在非常例外及特定情况下方可豁免。

（反修例風暴）