監警民調：六成警感公眾認同 七成市民不滿警表現

倡警研收窄觀感落差

倫敦大學學院收集485名警員的問卷，並邀請部分警員面談和小組討論，結果發現，51%警員對警隊處理示威的方式感覺正面，64%警員覺得公眾認同警隊，有警員在面談中稱「我相信警隊依然獲大多數市民支持」。至於警員對示威者的態度，40%警員對和平示威者觀感負面，84%警員對暴力示威者觀感負面。

中大則以電話訪問2008名公眾，72.6%表示不滿意警方處理示威活動的整體表現，當中69.5%主要不滿警方使用過度武力，其次包括警方濫權或違反規例，以及警方任意拘捕。

八成市民因不滿警方上街

中大亦在26次大型集會及示威中訪問逾1.7萬名示威者，發現針對警察操守問題一直是運動的重心之一，由6月初至12月初多次調查均顯示，逾八成示威者稱示威非常重要的動機包括表達對警方處理示威手法的不滿、表達對警方以暴動罪檢控示威者的不滿，及要求成立獨立調查委員會。

監警會表示，截至5月8日，投訴警察課收到1755宗反修例事件衍生的投訴警察個案，包括584宗「須匯報投訴」和1171宗「須知會投訴」；投訴警察課已完成203宗須匯報投訴，2宗證明屬實，涉及警員用粗言穢語，懲處是訓示。

（反修例風暴）