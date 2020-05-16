倡訂催淚彈「可接受毒理水平」 制椒彈發射指引

葵芳站射催淚彈 倡加強使用規例

監警會認為，如專家委員會無法界定何謂可接受毒理水平，警方可發放催淚彈製造商、型號資訊。除建議警方檢討在公共秩序下使用催淚彈做法及程序，監警會認為警方應具體說明不應使用催淚彈的情况，例如密閉空間，及應在什麼條件下使用，並確保受影響者可迅速離開。

對於警方8月11日在葵芳站發射催淚彈，監警會沒評論對錯，但在報告引述生產商資料，指出催淚彈只可在室外或通風良好處使用；又表示當時乘客與站內人需時疏散，不能排除有無辜市民受影響。監警會稱警方指引沒清楚訂明警員能否在室內地方用催淚彈，及施放催淚彈應如何評估現場環境，建議加強在市區使用催淚彈的指引及規例，訂明須考慮環境、通風程度等因素，參考國際標準及製造商規定。

太古站椒彈疑中頭 指國際指引不瞄頭

同晚警員在太古站近距離朝示威者發射胡椒球，監警會也沒評論對錯。報告表示從片段可見，警員瞄準的示威者有戴頭盔，數枚胡椒球似乎擊中其中一人頭盔，胡椒球雖未必會致嚴重受傷，但據國際指引，警員不應瞄向示威者頭部。監警會發現警方無明確指引禁止警員瞄準人體肩膊或以上位置發射胡椒球，但如擊中眼睛或臉部脆弱位置，可致嚴重受傷，建議就胡椒球發射器制訂清晰指引，包括訂明恰當射程、射擊軀幹目標範圍。

監警會認為兩事件顯示市區環境及衝突多變，警方有必要檢視人群管理、拘捕行動、武力使用指引，尤其在港鐵站或建築物追捕示威者策略、室外用催淚彈及低殺傷力投射彈的抉擇，須在行動成效及保護無辜市民之間取平衡。

（反修例風暴）