揭警總拒增援元朗 稱警到場時間「令人遺憾」

【明報專訊】7．21元朗白衣人襲擊巿民事件，警方處理受爭議。監警會報告披露，當晚事發前，警方曾五度派出刑事應變小隊到鳳攸北街和雞地，均稱白衣人無破壞社會安寧，但警方卻又表示新界北總區因應當時接到白衣人在元朗多個地點聚集舉報，而曾三度向警察總部要求增援，惟最終不果。報告亦稱，「黑白衣人在元朗站打鬥」，但到場警員表示無看到有人打鬥，說法與去年7．24警方講法有異。監警會表示當晚幾次襲擊皆未見警方到場，直至白衣人深夜離開後，首批快速應變隊才抵達，批評這「令人遺憾」。
白衣人聚集 小隊5巡報稱無破壞安寧
監警會報告稱，當晚6時36分，鳳攸北街和雞地已有白衣人聚集，7時許有關的999報案開始累積。警方由晚上7時51分至9時45分，5次派刑事應變小隊到場，但均匯報白衣人無破壞社會安寧。
新界北總區最高指揮部由晚上8時起三度聯絡警察總部指揮及控制中心，要求增派人手，但中心維持原來決定，優先處理港島區情况。
9時55分第一名男子被白衣人襲擊後，監警會認為元朗警區其時應知白衣人開始訴諸暴力，而刑事應變小隊在過去5次「到訪」均未能發現。至晚上10時25分，警方巡邏車駛經鳳攸北街尋找襲擊案件受害人。監警會表示，人群聚集已超過兩小時，警方應有充足時間應對，另應密切監察白衣人活動，以阻止或至少匯報其行動，如人力允許應設置防線，一旦爆發暴力行動便能將市民分隔，「如果採取了以上任何一項動作，可大幅度緩和市民的不安」。
稱站內「黑白衣人打鬥」 可讓先到3警留守
10時40分至11時14分，報告稱「白衣人在元朗站與黑衣人打鬥」，3名警員於10時52分到場，惟他們表示無看到打鬥，只見白衣人情緒激動。不過，去年7月24日晚、即事發後3日，警方於facebook由警司劉肇邦詳細解釋7．21遲來救援原因時表示，當晚10時52分有兩名軍裝警員在接獲報案後11分鐘到達元朗站，兩警看到「近百人打鬥」，評估形勢後，認為無法有效控制場面，故立即要求增援。
監警報告續稱，該3名警員考慮到在場人數，認為無法應付，並向直屬的警長匯報人群對峙情况，該警長向元朗警區行動室匯報，行動室指示上述警員撤退。監警會認為，警方可考慮讓該3名警員駐守等候，這樣至少顯示有警員在場。經過第一輪打鬥，白衣人在當晚11時14分離開，首批快速應變隊1分鐘後抵達，監警會批評這「令人遺憾」，應變隊錯過查問白衣人亦「同樣令人遺憾」。
指大量999「為癱瘓控制台」
另外，當晚999控制台收到逾2.4萬個電話，監警會稱這些電話大量湧到控制台，是「不負責任」、「具破壞力」，「顯然是為了癱瘓999控制台，使系統無法回應真正緊急的電話」；與保安局長李家超去年11月6日於立法會說法一致。