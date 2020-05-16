揭警總拒增援元朗 稱警到場時間「令人遺憾」

白衣人聚集 小隊5巡報稱無破壞安寧

監警會報告稱，當晚6時36分，鳳攸北街和雞地已有白衣人聚集，7時許有關的999報案開始累積。警方由晚上7時51分至9時45分，5次派刑事應變小隊到場，但均匯報白衣人無破壞社會安寧。

新界北總區最高指揮部由晚上8時起三度聯絡警察總部指揮及控制中心，要求增派人手，但中心維持原來決定，優先處理港島區情况。

9時55分第一名男子被白衣人襲擊後，監警會認為元朗警區其時應知白衣人開始訴諸暴力，而刑事應變小隊在過去5次「到訪」均未能發現。至晚上10時25分，警方巡邏車駛經鳳攸北街尋找襲擊案件受害人。監警會表示，人群聚集已超過兩小時，警方應有充足時間應對，另應密切監察白衣人活動，以阻止或至少匯報其行動，如人力允許應設置防線，一旦爆發暴力行動便能將市民分隔，「如果採取了以上任何一項動作，可大幅度緩和市民的不安」。

稱站內「黑白衣人打鬥」 可讓先到3警留守

10時40分至11時14分，報告稱「白衣人在元朗站與黑衣人打鬥」，3名警員於10時52分到場，惟他們表示無看到打鬥，只見白衣人情緒激動。不過，去年7月24日晚、即事發後3日，警方於facebook由警司劉肇邦詳細解釋7．21遲來救援原因時表示，當晚10時52分有兩名軍裝警員在接獲報案後11分鐘到達元朗站，兩警看到「近百人打鬥」，評估形勢後，認為無法有效控制場面，故立即要求增援。

監警報告續稱，該3名警員考慮到在場人數，認為無法應付，並向直屬的警長匯報人群對峙情况，該警長向元朗警區行動室匯報，行動室指示上述警員撤退。監警會認為，警方可考慮讓該3名警員駐守等候，這樣至少顯示有警員在場。經過第一輪打鬥，白衣人在當晚11時14分離開，首批快速應變隊1分鐘後抵達，監警會批評這「令人遺憾」，應變隊錯過查問白衣人亦「同樣令人遺憾」。

指大量999「為癱瘓控制台」

另外，當晚999控制台收到逾2.4萬個電話，監警會稱這些電話大量湧到控制台，是「不負責任」、「具破壞力」，「顯然是為了癱瘓999控制台，使系統無法回應真正緊急的電話」；與保安局長李家超去年11月6日於立法會說法一致。

（反修例風暴）