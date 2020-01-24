團體促交代動物安置方案 願資助200萬建庇護所

「豚聚一家」幹事黃豪賢表示，擔心園內7500頭動物的命運，認為安置動物是公園的責任。他要求海洋公園交代，若公園倒閉，會如何分配用作工作人員及動物善後的6億元，並要求制訂安置動物的時間表。「NPV非牟利獸醫服務協會」執行主席麥志豪認為，無論海洋公園能否取得撥款，亦應承諾關閉海洋劇場、停止動物繁殖，以及交代動物退休方案，否則會呼籲立法會議員不要通過撥款。

促勿野外放生轉售海豚

「香港海豚保育學會」發言人麥希汶稱，並非第一日向海洋公園建議將海豚遷到海濱庇護所，「退而求其次」的方案，是園方確保停止繁殖後，讓其餘海豚在公園終老，極不建議野外放生、將海豚或動物當商品轉售；同時認為政府有責任立法禁止海豚的繁殖、將動物作娛樂用途的表演和展示。

麥希汶建議海洋公園做民調了解定位如何符合香港人價值，並成立專家小組與動保團體商討如何安置動物。