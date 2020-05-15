政府申54億前夕 建制多黨未表態支持 財委會議程排第三 料難即日表決

周浩鼎促交代如何改革

工聯何啟明：兩難決定

葉劉淑儀表示會支持撥款，認為有需要協助處理海洋公園財務問題，但認為未來要重新定位，回歸教育、保育方向。何君堯亦贊成撥款，冀「畀多round（一個回合）」待觀望，強調海洋公園需創新，舉例改建為度假村。

多個建制板塊未見表態，並提出不同條件（見表）。民建聯張國鈞稱個人支持撥款，讓公園思考如何轉型；如否決撥款，員工失業難找工作，亦對動物造成災難。該黨另一議員周浩鼎稱民建聯未決定，望多聽政府解釋，要求交代一年後如何改革公園定位。

工聯會何啟明形容是兩難決定，很多市民認為海洋公園已經「做不下去」，但若倒閉，或致動物安置等問題。

專業議政倡延還債 減撥款規模

公民黨早前表明反對；民主黨主席胡志偉稱，如海洋公園仍定位為旅遊景點，無意支持；會計界梁繼昌說，「專業議政」初步傾向反對，他反建議可延緩償還債務、縮小撥款規模，規劃救亡。

議會陣線毛孟靜要求海洋公園分拆撥款、交代照顧動物的費用，但表明反對為海洋公園還債的撥款。有議會陣線中人稱，料亦會提出中止待續、臨時動議等議案，但未必上演「動作片」阻止撥款。