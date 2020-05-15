救海洋公園急需撥款 若政府鬆綁可集資 劉鳴煒：園內建樓港人免費入場皆可能

倘清盤「管理層政府失話事權」

有關海洋公園的54億元撥款項目，當中約30億元用作償還商業貸款，有議員質疑園方應申請債務重組，不應用公帑「埋單」。劉鳴煒昨天接受訪問時解釋，過去一兩個月與不同機構商討，結果不理想；而日後若無法如期還錢，債務人即可申請公園清盤，園方管理層及政府無話事權，「一旦被清盤人接手，特首都話不到事，死了就不可能翻生」，若不欲面臨清盤，即需要54億元撥款。他說很多人不理解公園倒閉結果，園方有2000多名員工及7500隻動物，後果不堪設想。

晤議員後感撥款支持度增

政府及園方連日約見多名議員「箍票」，劉鳴煒稱與議員傾談後，自覺他們對撥款項目支持度增加；又說幾乎全部議員都不欲公園倒閉，而他亦聽取多方建議，例如將80多個景點縮減至60多個，香港人享香港優惠價入場、免費入場等，認為「全部都有機會發生，若政府下定決心，則可以做到」，強調最重要是公園財政可持續，及符合香港人期望。

未來一年思考定位

他表示，未來12個月將思考海洋公園的定位，究竟是旅遊基建或香港人的康樂設施，要由港人決定，園方在過渡時期營運成本亦縮減三分之一，不會有「大動作」。他不透露自己的看法，「若要破天荒改變，要有開放態度，若我講了自己的睇法，會污染了件事」，但他強調公園怎改變，亦不離保育、教育、歡樂這3個元素。

海洋公園一直受《海洋公園公司條例》約束，定位是主題公園，不可以集資、注資、融資，政府本周一稱將成立跨部門小組，檢討法律、財務安排、土地運用等，外界甚至建議公園興建物業支援園區發展。劉則表示：「建不建樓，或拆過山車，或在過山車旁邊建樓，全部都有可能。」

條例規管「致發展不鹹不淡」

學者：鬆綁程度左右財務持續

至於外界擔心公園明年又要申請撥款，猶如「無底深潭」，劉稱公園營運模式仍是未知數，若政府可修改條例，海洋公園可集資、上市、商業贊助等，屆時或不用再申請撥款。他又說公園每月營運開支約1.4億元，「若香港人可以免費入場，政府日後每年給16.8億元（一年營運開支）又是否值得呢？」

中文大學商學院高級講師李兆波認為，海洋公園以往受條例規管，導致發展「不鹹不淡」，政府願意「鬆綁」程度，直接影響公園財務上是否可持續發展，若政府讓公園可以辦墟市、派對場地等，公園或在財務上可持續發展。

梁繼昌：

全皆可能即全無計劃

會計界立法會議員梁繼昌表示，一般來說，公司若無力還債，債權人會與公司商討延遲還款期，或者公司申請破產，債權人委託臨時清盤官點算該公司資產；他估計海洋公園若破產連清盤或需時3至5年，清盤期間仍可照常營業。但他說海洋公園是香港品牌，政府可向公園的放貸人商討推遲還款期，不認為海洋公園會被清盤。梁繼昌又說，政府沒有約見他「箍票」，他並反駁劉鳴煒的講法，「（他說）全部皆有可能，即是全部都無計劃」。

明報記者 羅嘉凝

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