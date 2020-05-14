限聚令料不撤 支聯六四活動或變「各區開花」

8人限聚令下周四（21日）到期，支聯會早前已向康文署及警方申請在維園舉辦六四燭光晚會，至今仍未獲批。被問及六四集會警方是否不會考慮發出不反對通知書，消息人士表示言之尚早。

民陣：月底復課 沒理由反對七一

支聯會秘書蔡耀昌表示，近日有向警方和康文署跟進，惟兩個部門均稱因疫情而暫未有決定。據了解，支聯會原本評估若到下周連續28日沒有本地個案，政府沒理由延長限聚令，六四晚會應能在維園舉行；但因昨日再有本地感染個案，支聯會對取消限聚令不感樂觀，下周二開會決定是否啟動「Plan B」，即在各區「遍地開花」舉行六四活動。

至於七一遊行，民陣召集人岑子杰表示，暫未與警方討論，他認為若本月底已可復課，警方沒有理由反對七一遊行。

兩團體申租維園 康署暫不處理

康文署表示，收到支聯會申請在六四借用維園舉辦活動，亦收到兩個團體申請在七一租用維園場地，但因應疫情，署方今年2月起暫停接受及處理有關申請，直至另行通告。

（抗疫新階段）