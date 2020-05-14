放射治療推公私合作 惠晚期癌者

李小姐的77歲母親4月1日因自理能力轉差入住瑪嘉烈醫院，確診乳癌並有腦轉移，若在公立醫院需等到4月15日才開始治療前準備，最後獲院方轉介至浸會醫院，4月14日起接受10次放射治療。李母由本來口齒不清，治療後語言能力和精神狀况均改善。

4私院參與 公院價治療10次

醫管局癌症服務中央委員會主席鄭志堅指出，公立醫院的癌症病人一般要輪候約一個月接受放射治療，疫情期間或更長，但部分晚期個案要盡量在一兩周內治療，醫管局自3月起試行新的公私營協作計劃，與港怡、養和、浸會和聖德肋撒醫院4間私家醫院合作，將有迫切需要但病情穩定、出現腦轉移或骨轉移的癌症病人轉到私家接受最多10次的放射治療，病人只需要付在醫管局治療費，其他費用由醫管局承擔。

醫局研外判癌症手術

鄭志堅說，計劃助病人盡早接受治療以紓緩症狀，至今33名病人受惠，若有需要可能進一步擴展。他又透露，醫管局內部有討論將癌症手術外判予私家醫院的可行性，但手術過程中不確定性較大和需要確保手術質素，仍待商討。

此外，公院自3月起擴大公私營協作造影檢查計劃，讓更多癌症病人轉至私營醫療機構接受電腦掃描和磁力共振檢查，3月至今約3500名病人受惠，完成約9300個影像檢查。

公營醫療腫瘤科長遠發展方面，鄭志堅透露公私營協作計劃是方向之一，但需探討平衡開支、避免私營市場拉走公院人手等問題，長遠亦會探討公私營醫療在癌症服務上的分工，例如是否由公營醫療主責複雜癌症個案等。

（抗疫新階段）