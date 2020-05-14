體育課允逐步恢復乒乓球 音樂課避吹奏樂器

年終試舉行否視疫情

教育局上周二（5日）公布復課安排，昨發放詳細指引（見表）。指引提及，受停課影響，校方可考慮以學生平日學習表現作進展性評估，取代期中測驗和考試，年終試則可視乎疫情再決定。校巴及保母車安排，校車司機及隨行人員亦須配合防疫措施，每天上班前量體溫；要盡量使用車廂空間，讓學生分散坐。當校內出現確診個案，衛生防護中心調查及追蹤個案，密切接觸者將接受檢疫，其他接觸者將接受醫學監察，後者可照常回校，但須每天探熱及觀察病徵，以及時刻戴口罩。

中學校長會：指引齊備涵蓋廣

中學校長會主席鄧振強稱，學校會參考衛生防護中心及教育局提供的復課指引進行復課安排，認為指引「齊備」，涵蓋多個學習領域，不少科目亦有羅列指引，如具體教學、學生身心處理等，大部分學校仍在消化指引的內容，如有困難會向教育局反映。

教育局長楊潤雄昨稱，明白疫情及長時間停課可能影響學生情緒，產生焦慮和精神壓力，特別加入《就復課為學生提供的情緒支援》附件。據附件，教師可引導學生正面理解是次疫情和經歷，如「疫情是短暫的，總會過去」，學習感恩如「清潔工友辛勞地工作協助保持校園衛生」。

（抗疫新階段）