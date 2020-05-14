復課安排暫不變 學界：有信心如期 袁國勇：倘新確診源頭不明不可復

許樹昌：若社區爆發應暫緩

按教育局早前公布，中三至中五生本月27日率先復課；小四至中二則定於6月8日，但可否復課仍看疫情發展。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，需觀察昨確診個案有否造成社區爆發，以及有否多於一宗源頭不明的本地個案出現，如出現上述情况，應暫緩復課，否則中學生可如期上學。政府抗疫專家顧問、港大醫學院長梁卓偉則稱，本港難以日復日、甚至年復年停課，控疫措施、決定都沒有完美，要取捨（見版右表）。

楊潤雄：不單以確診數字決定

楊潤雄昨稱，政府經常強調疫情會反覆且有變化，分階段復課一方面可給學校足夠空間和時間準備，另一方面可讓局方因應疫情發展及醫學專家意見，不斷評估復課的進程，至今分階段復課的時間表仍維持不變。

楊潤雄說，衛生防護中心將追蹤確診個案的感染源頭，局方會根據調查結果，再評估對社會和整體疫情的影響，「是否嚴重到足以影響復課的安排」。他又稱，復課不會以確診個案「一個簡單數字」決定，會審視是否輸入、本地或源頭不明個案，以考慮其嚴重性及擴散程度。

梨木樹校未憂：防疫品已備

昨日確診的六旬婦家住荃灣梨木樹邨5座，嗇色園主辦可信學校位於該址旁邊。校長朱遠球稱，校址鄰近該廈，亦有學生住梨木樹邨，未知會否影響復課，但確診個案數字不多，暫對下月8日高小復課依然有信心。他說，昨早已向該區區議員反映，望跟進屋邨大型消毒工作，又發信息給家長提醒學生注意衛生。他說，早前已為學校安裝紅外線探熱系統，亦已準備一定數量口罩，防疫物資上已準備好復課。

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，以目前情况，暫時不太擔心，除非感染數字突然急升。他稱，學校現階段盡力做不同措施準備復課，以其小學為例，全校課堂、禮堂都將進行納米霧化消毒；亦添置供探熱的人工智能探測機，學生入校前需通過體溫檢測，以及於圖書館設置消毒機。

中學校長會主席鄧振強稱，若只有零星個案，有信心可按時間表、安全情况下復課，因按中學文憑試經驗，香港學生防疫意識高、合作和守規。

英基學校5‧25復課

另外，國際學校可於5月20日起按校本情况就中、小學年級分兩至三階段復課。英基學校協會昨向家長發信，宣布轄下所有的中小學就復課安排已有定案，大部分學生將於本月25日復課，部分高中學生則於本月22日先行復課。

明報記者

（抗疫新階段）