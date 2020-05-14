滅隱形傳播「近不可能」 梁卓偉倡目標改「遏制」

梁卓偉指出，患者即使無病徵亦能傳播病毒，港大與廣州市第八人民醫院合作研究顯示，逾四成患者於病源病人仍在潛伏期間受感染，反映控疫有難度。他認為要病毒在自然界「滅絕（eradication）」幾乎無可能；而不論控疫措施多嚴謹，要在全球的社區「消除（elimination）」隱形傳播鏈，差不多是「不可能的任務」。

質疑「28天」準則奇怪不符現况

梁認為控疫要實事求是，如把目標設為「遏制」病毒，抑壓確診數字在可控範圍，則要認清是否可以做到每日都是零感染。早前衛生防護中心及專家稱連續28日沒有本地個案，代表本地傳播鏈可能切斷，但他質疑28天的計法「有少少奇怪」及「十分保守」，而每當有零星個案就重新計算28天，做法不切合香港現况，全球亦沒有地方以此為標準。

防疫兩「紅線」 倡兩數據定措施鬆緊

梁卓偉又稱，調節控疫措施鬆緊度時要以兩大數據作指標，包括能否將本地確診個案維持在低水平，以及病毒即時有效繁殖率（Rt）是否低於1，即1名確診者傳染少於1個人。

被問疫情要到什麼階段才不能放寬控疫措施，他說兩條「紅線中的紅線」不能衝破，包括不能令醫療系統崩潰，以及顧及追蹤能力等公共衛生負荷能力，要由醫管局及衛生署解答，分別每日接收及追蹤多少人就有可能「爆煲」。他認為目前最有條件放寬社交距離限制，但不能與其他措施一同鬆綁，若放鬆一項，其餘措施要加強，如增加社區的病毒檢測量、為高危群組驗病毒和開展大型血清抗體測試等。

此外，機管局因應全球疫情，下周一（18日）起要求離港旅客必須戴口罩，亦建議抵港旅客在機場佩戴。另澳門衛生局稱本港再現本地個案，肯定影響港澳協調恢復通關，會根據最新疫情再作決定。

（抗疫新階段）