應每日增至7000 專家同指檢測少 倡驗收銀及街市人員

周五起3萬機場員工免費驗

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，周五起免費及分批為3萬名機場工作者做病毒檢測，在機場設服務站為他們提供樣本瓶，由他們自行將深喉唾液樣本交到機場指定地點，每日500個名額，並正研究為安老院舍等員工檢測。

無目標數字 張竹君：看社區需要

被問及專家要求增加檢測量至每日7000個，張竹君說當局無拒絕過做社區樣本，現主要做輕微病徵的人，也主動檢測機場工作人員，但檢測沒有病徵的人較複雜，「無可能全港700萬人做，若做，幾耐做一次？」她又說，當局沒有訂立目標檢測數字，檢測樣本數量視乎社區需要，呼籲私家醫生增加檢測量。

政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉建議大幅提高病毒檢測量，若公營系統全天候運作測試，相信可增至每日7000宗，連同私營醫療機構，相信檢測數字可過萬。他認為要為高危群組做隨機抽樣檢測，包括安老院舍的人，以及有高度接觸史的人，例如街市檔口從業員、零售業收銀員等，「（街市）好多時用現金，不是容易100%做好衛生的地方」。港大亦即將啓動為期18個月的大型社區血清測試，找出無病徵但有抗體的隱形患者，預計涵蓋5.5萬人。

梁卓偉又認為，本港追蹤密切接觸者應將覆蓋網「撒得廣一點」，定義亦「宜鬆不宜緊」，建議當局要準備大量人手做追蹤，最好有電腦化幫助。

另一專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，本港每日病毒檢測量太少，最理想是每日檢測7500個樣本，即全港每1000人驗1人，才可找出有否隱性傳播鏈。他說3個月前已要求政府大增檢測量，但政府沒有做，又指衛生署有足夠人手，相信只要做好時間編排及分更，便可增加檢測量。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦批評社區檢測不足，又指醫管局檢測量近月下跌，數量比澳門還要少。醫管局回覆稱，轄下化驗室至今有逾8萬個樣本檢測，3至4月每日平均約900個檢測。

（抗疫新階段）