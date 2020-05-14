荃灣嫲孫染疫 兩廈街市須檢測 源頭未明 張竹君：不排除社區大爆發

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩嫲孫感染源頭不明，反映社區有隱形傳播鏈，不排除持續有個案，甚至社區大爆發；將擴大病毒檢測，向同廈居民派樣本瓶收集病毒樣本，並安排可能接觸兩患者的街市、補習社職員等人檢驗病毒。

明報記者

本港累計1050宗確診及1宗疑似個案，昨新增3宗確診，包括1宗輸入個案，34歲男子由巴基斯坦返港後入住檢疫中心，前日發燒，昨天確診。

分住梨木樹邨卓明樓 祖父初步確診

另外兩宗個案為兩嫲孫，均沒外遊紀錄，為4月20日以來再現的本地個案。其中66歲女患者為家庭主婦，與丈夫、女兒、女婿及外孫同住梨木樹邨第5座。她平日早上到楊屋道街市買菜後，會到長子位於荃灣街市街10號卓明樓的寓所照顧5歲孫女。其孫女、長子夫婦、次子在卓明樓居住。

孫女另曾富榮花園外婆家聚餐

周日與母奧海城用膳

婦人上周五（8日）開始發燒，因身體不適，其5歲孫女翌日起到外婆位於大角嘴富榮花園8座家中暫住，曾與10多名家人在家中聚餐。女童當日及5月2日到荃灣沙嘴道289號「日朗坊」補習社補習，與一名老師及一名學生上課約一小時，3人全程有戴口罩。

該婦人周末留家休息，本周一到伍若瑜夫人普通科門診診所求醫，翌日提交深喉唾液樣本後證實確診。女童周一亦開始咳嗽，昨確診。女童在病發前一日、即母親節，與母親到奧海城「金滿庭」午膳。

家族7人送院 最少17接觸者須檢疫

兩家人總共有9名家庭成員，六旬婦的8名密切接觸者，其中4人出現病徵，7人已送院，包括孫女，有6人對病毒呈陰性。消息稱，被送往駿洋邨檢疫的婦人丈夫昨初步確診。衛生防護中心追蹤到女童共17名密切接觸者，包括其曾一起在外婆家聚餐的親友，均須檢疫。

消息人士稱，雖然婦人先病發，但不確定誰是零號病人。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫未找到嫲孫兩人的感染源頭，反映社區有隱形傳播鏈，不排除有可能持續有個案，甚至社區大爆發。被問到有否可能是外地回港者家居檢疫期間或完成檢疫後傳染兩人，她證實梨木樹邨第5座及卓明樓分別有2人及1人正在家居檢疫，但他們並非確診個案。

曾到補習社 老師同學同驗

除透過追蹤及隔離密切接觸者以盡快截斷社區傳播鏈，張竹君說將擴大檢測範圍，向兩人居住的梨木樹邨第5座及卓明樓居民派發深喉唾液樣本樽，檢測病毒，從而了解社區情况，或找出隱形患者。衛生防護中心也會安排有可能接觸兩患者的人檢測病毒，包括楊屋道街市的肉檔、菜檔人員、女童的補習老師及同學。

「很大警號」 袁國勇籲措施勿再鬆

政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，個案是很大警號，源頭不明，反映社區有隱性傳播鏈，不應再放寬其他防疫措施。他說，最近愈來愈多人不戴口罩，明白天氣熱，但呼籲市民忍耐，外出須戴口罩及做好手部衛生。

（抗疫新階段）

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