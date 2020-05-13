韓國德國防控鬆綁 疫情回升

韓夜店爆疫 德病毒繁殖率升穿1

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，韓國5月6日放寬限制社交距離措施，同日已出現夜店顧客確診，在放寬前，韓國從未達到連續14或28天沒有本地感染個案，情况值得關注，即使本地感染很少，但一解除就可能「出事」。

韓國放寬措施數日後，確診個案回升，其中梨泰院群組確診病例破百，大部分與29歲夜店顧客有關。資料顯示，該名29歲顧客本月初到首爾梨泰院5間夜店流連，引起群組爆發，當局早前為4000多名曾光顧該區夜店的人測試病毒，目前仍聯絡其餘3000多人。據世衛前日的報告，韓國合共10,909宗確診，共256人死亡。

此外，德國早前實施封鎖令，引發示威抗議，至本月6日放寬措施，大型商店、食肆及酒吧重開，學生逐步復課，惟德國疾控機構Robert Koch Institute前日發表數據，病毒繁殖率（R0）已由放寬前夕的0.65，升至1.1，即每名確診者可傳染多於1人，有可能引發社區傳播。世衛前日的報告顯示，德國合共有近17萬宗確診，新增357宗，合共7417人死亡。

（抗疫新階段）