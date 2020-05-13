婦疑中招 23日「零紀錄」恐斷纜 無外遊未知源頭 許樹昌：病毒量高有傳染風險

居梨木樹邨 三代五口同住

港府上周五起（8日），將限聚人數、食肆每桌人數由4放寬至8，健身中心、美容院、酒吧等亦可重開。據了解，本港昨新增一宗初步確診，該66歲女病人因發燒，到葵涌伍若瑜夫人普通科門診留深喉唾液樣本，化驗呈陽性，她於潛伏期內無外遊紀錄。衛生署昨晚正覆檢，若最終確診，本港截至昨午4時的連續23日「零本地感染」紀錄或會斷纜。

據荃灣區議會主席陳琬琛所知，新增初步確診病人居於梨木樹邨5座，與丈夫、兒子、媳婦和孫子同住，該大廈較舊，暫未清楚她的感染途徑。陳稱邨內不時有人聚賭，部分人不戴口罩，居民憂帶來衛生風險，會與房署和警方溝通，要求加強打擊聚賭。

許：或需收緊防疫延復課

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，據他所知，病人的病毒CT值為18，即體內病毒量高，有傳染風險。他續說，初步調查未找到有關病人的感染源頭，料最大可能是有海外回港的家居檢疫者，檢疫後才發病造成社區傳播，暫未有足夠資料評估引起社區爆發的風險。

食衛局長陳肇始周日發表網誌，表示抗疫會做到張弛有道，疫情嚴峻時要採取嚴控措施；疫情穩定下來要稍放寬。許樹昌認為，未來一段時間要觀察上述個案會否引起爆發，或本港會否持續出現本地不明來源個案，若有上述情况，或要收緊一系列防疫措施，例如再次關閉高危處所，亦可能要考慮推遲復課。

梁子超：反映社區有隱性傳播

或家居檢疫者傳入

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，此個案反映社區有隱性傳播，最大可能是家居檢疫者因潛伏期較長等原因未被驗出，將病毒傳給家人再傳出社區，認為反映本港邊境措施未做到滴水不漏，促港府收緊檢疫安排，包括盡量將回港者收入檢疫中心、酒店集中檢疫，否則只會不斷有個案流入社區。

梁又稱，即使病人曾參與母親節家庭聚會可造成傳播，料仍限於家庭間，以本港追蹤能力，盡快將接觸者收入檢疫中心，料爆發風險不大；但若病人曾出席大型聚會如宗教活動、流連酒吧等，或會造成爆發。梁認為市民是時候再提高警覺和加強個人衛生。

明報記者

（抗疫新階段）

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