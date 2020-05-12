倘倒閉2000人失業 7500隻動物權益堪憂

暫不聘兼職 部分設施或需關

為節流，公園將縮減員工開支，但不會減人手。消息稱暫不會再聘兼職，在人手有限的情况下，部分設施需關閉。

公園第二間酒店「香港富麗敦海洋公園酒店」尚在興建，由信和置業有限公司和帝國集團控股有限公司間接持有的合營企業栢聯（香港）有限公司發展。本報昨日向信和置業及帝國集團查詢酒店進度，截稿前未有回覆。

學者：日後重建樂園費用百億計

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，公園結業除了令約2000人失業，港人失去一個集體回憶，日後若要重建一個主題公園，費用將是數以百億元計，「好像是一輛車壞了，需要花錢維修，若不維修，日後無車用，要用車又要再買」。

議會陣線立法會議員毛孟靜說，唯一最不能夠放心的就是公園的動物，「很難把動物放回大自然，如果完全不批（錢），海豚海獅全部都會餓死」。她認為，除非海洋公園拆開撥款申請，有一部分只是用於動物保育，她便會支持該部分，否則不會支持撥款。