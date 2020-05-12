高層孔令成李繩宗齊退 燙手芋或內部接 被問在任借貸 盛智文：公園曾膺全球最佳

商務及經濟發展局長邱騰華沒有回應海洋公園管理層需否為現况負責，消息人士稱，現有欠款部分來自「前朝」借貸。

海洋公園前主席盛智文認為孔令成及李繩宗已盡最大努力，「指摘他們沒有意義」。被問他在任借貸有否令公園負債纍纍，他表示在任期間，公園曾獲全球最佳主題公園殊榮，為香港發展出地標。他說今次申請的撥款將會用於償還貸款，重新發展公園未必需要很多錢，可利用科技，「如推廣VR（虛擬實境）體驗，與鯊魚一起游泳」，或推出嶄新推廣。

他支持撥款54億元給公園，認為公園「是香港人的歷史」，「如果公園要結束營業，對於香港而言，會是傷心的一日」。

譚文豪反對撥款 批人選未明難憧憬

公民黨立法會議員譚文豪稱會反對撥款，批評政府上次提出申請逾百億元，是「名為發展但實際是集資填氹」，批評政府若要說服人注資，卻不公布未來管理層人選令人憧憬項目值得投資，甚至表明需待審視「重新制定方向的工作」完成後，水上樂園才開幕，質疑政府嘗試掩飾項目未完工情况。