跨部門研拆牆尋突破 撥1990萬開11職聘顧問

消息:配合港鐵區內項目 生協同效應

商務及商濟發展局長邱騰華表示,海洋公園面對嚴峻情况,需「think out of the box(突破框框)」,重新考慮原有角色或法定要求以外,審視可加入不同元素,將設跨部門工作小組,研究包括法例、財務、土地運用及經營模式等。消息人士解釋,海洋公園是法定機構,要當公益事業來營運,有議員曾提議外判予私人機構或尋求商業注資,這涉及法律及營運問題,未來不一定朝這方向發展,但小組可就此探討,需否更改尚待研究後才可定論。

另外,商經局昨天提交立法會文件顯示,上述小組於半年內制訂初步計劃,預計共需有時限的經常撥款約1990萬元,支付檢討小組運作所需的1389.6萬元員工薪酬,包括增加3個非公務員職位和6個有時限的非首長級公務員職位,並開設兩個有時限的非首長級公務員職位以推行每月向公園發放撥款的機制;另有600萬元顧問研究費。

學者憂更官僚難「翻身」

中文大學商學院高級講師李兆波表示,商界處理危機的速度較快,而公務員不慣應對競爭及處理經營危機,擔心檢討小組增加更多公務員職位,會令架構及營運更趨官僚,海洋公園更難「翻身」。