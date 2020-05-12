免下月倒閉 海洋公園申54億 30億還貸款其餘用一年 議員憂「無底深潭」

邱騰華：原百億發展大計已無條件

邱騰華昨日說，原先涉106.4億元全新發展計劃，因過往數月疫情致海洋公園關閉，公園已無條件立即重新發展，並在未來不短的時間內需面對十分嚴峻的局面，公園在營運和發展上面對挑戰從未如此巨大，園方的營運資金到6月「枯竭」，如政府不救亡，「答案只有一個，就係要關門、要倒閉」，屆時將影響2000名全職員工，故情况已迫在眉睫，又稱若未償還商業貸款，公園面臨被清盤。

被問及撥款會否變成常態，邱騰華說不希望會這樣，以往公園靠商業貸款及政府貸款維持營運，這能否持續需審視。

關園3月失7億 水上樂園年底建成

商經局向立法會財務委員會提交文件顯示，建議向海洋公園撥款54億元，讓公園在未來12個月內繼續營運，當中約30億元是償還一筆已到期及必須償還的商業貸款，而海洋公園檢討小組預計在6個月內審視及制訂初步計劃，並會在年內餘下時間向當局提出建議，另待重新審視為海洋公園的重生制訂方向的工作完成並有結果後，包括水上樂園的大樹灣項目才開幕。

海洋公園自1月26日起暫停開放，公園董事局主席孔令成稱，園方每月開支1.4億元，3個月即約5億元，若只計「做香港人生意」，3個月收入少了1億至2億元，關園3個月損失約7億元。至於未來會否減薪或裁員，公園董事局副主席劉鳴煒稱不希望裁員，但要設法節省成本，而水上樂園已將近完工，有信心今年底可建成。

田北辰：港人情意結是否不惜代價？

胡志偉：政府不回應質疑難支持

實政圓桌立法會議員田北辰認為，海洋公園「不是救命是吊命，吊多久呢？只是吊一年的命」。他認為，若只是港人情意結，也不介意支持，但反問這是否要不惜代價。

議會陣線議員毛孟靜稱，是次申請撥款講明只是用於一年營運資金，主要還債，同時公園又計劃「重新定位」，「全部都需要錢，但哪來錢？今次50億（元），明年又50億（元），好像無底深潭」。

民主黨議員胡志偉稱，需留意公園會否承諾以後量入為出，以「香港人的公園」觀念營運。他認為若公園不需大興土木，開支能夠壓縮，加上水上樂園明年開幕，應能拓新客源；但若公園仍以旅遊發展為基礎，需不斷投放資源發展設施，「形成不斷『伸手』的局面，需不斷注資，變成無可救藥」，若政府未能回應以上質疑，難以支持撥款申請。

冼日明：應交救亡計劃 政府應問港人

中文大學商學院客座教授冼日明認為，在這麼短時間內要立法會決定應否撥款屬「非常不公平」，需了解究竟是海洋公園遲遲未交提議給政府，抑或政府得到建議後遲遲未交上財委會。他又稱項目涉大筆公帑，「不可能借了錢，才想方法」，公園應提交計劃書表述如何「救亡」，否則只是推遲一年倒閉；政府則應做市場調查了解港人是否願意支持公園長遠發展。

明報記者

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