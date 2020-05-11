銅芯罩今起派 物理學者促檢視吸銅風險

短訊通知送件 提防偽冒來電

創科局表示，香港郵政今日起，每日派13萬至15萬個口罩包裹，一星期約派100萬個。香港郵政局員工會主席卓信表示，郵政昨增派人手，將口罩資料輸入郵差電子手帳，每一郵差於一至兩日派約300份口罩。政府發言人表示，今日起陸續向市民派可重用口罩，如無人收件會向收件人發通知卡，收件人可攜卡及身分證明文件到郵政局領件，若14個工作日內未領取，口罩將退回政府。發言人提醒市民慎防假冒信息，稱香港郵政不會透過來電、電郵、其他通訊軟件或社交平台通知市民派遞或領件，亦不會索取個人資料。

湯兆昇質疑抗菌力 洗滌難除污

另方面，政府銅芯口罩續惹質疑。中大物理系高級講師湯兆昇昨於facebook撰文表示，極細小的飛沫可能直接沉積在口罩的過濾層纖維中，而抗菌層和過濾層沒有充分接觸，「無法對過濾層發揮抗菌能力」；又擔心洗滌口罩時，水不易進入過濾層纖維間空隙，難以冲走纖維中污漬，令口罩的透氣度和過濾效能下降。湯兆昇表示，0.1至1微米的銅粒子難以穿透過濾層而被人體吸入，但「纖維上有沒有更小的粒子、或是否會釋放游離的銅離子，有多少機會被吸入」，未能透過電子顯微鏡照片看見，建議相關研究人員檢視。本報昨晚向創科局查詢，截稿前未有回覆。

公共醫生協會籲外科口罩派院舍

香港公共醫療醫生協會昨去信社會福利署和醫管局，認為長者、呼吸道疾病或心血管疾病患者不適宜使用銅芯口罩，問及社署有否為院舍提供外科口罩，並問醫管局會否勸喻或要求戴銅芯口罩的醫院訪客更換外科口罩。