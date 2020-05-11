光伏系統下禁圍封空間 屋署兩年發5清拆令

至於近年新建成的村屋光伏系統，一旦發現系統下的空間出現違規圍封，屋宇署會根據《建築物條例》執法。根據屋宇署早前回覆傳媒的資料，截至1月底，署方就村屋僭建物只合共發出5張涉及太陽能光伏系統的清拆令。

根據屋宇署回覆立法會財委會的資料，截至去年底，屋宇署按逐條鄉村巡查模式，合共巡查約3.98萬幢丁屋，以辨識違例情况嚴重和對樓宇安全構成較高潛在風險的僭建物，2015至2019年間，署方共發出1263張清拆令，並提出共274宗檢控，其中182宗被定罪。

覆蓋範圍禁超天台一半

不過，政府為推動再生能源，2018年起推出多項措施，包括放寬新界村屋天台安裝太陽能光伏系統的高度限制，由以往1.5米放寬至2.5米，不得伸出外牆超過750毫米，覆蓋範圍亦不得多於現時村屋有蓋面積的一半等。安裝系統的屋頂或樓梯頂篷上，不可有任何僭建物，若有關光伏系統是安裝於僭建物之上，包括已向屋宇署申報的僭建物之上均會被清拆。

屋宇署並表示，光伏系統下的空間不可有任何形式的圍封，當中包括在安裝光伏板的支架上，以帳篷、金屬或玻璃的固定或活動式構件、儲物用途的組合櫃等裝置，若構成圍封式空間，均會被視為不符合規定，屋宇署可根據《建築物條例》採取執法行動。