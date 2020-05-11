輔警一哥涉天台僭建霸官地 屋署地署調查 楊祖賜：倘不符要求會改正

明報記者

屋宇署回覆，表示會跟進調查涉事村屋懷疑有僭建物事宜，如發現違規，會根據現行對村屋僭建物的執法政策，採取適當行動。地政總署回覆，就涉事村屋有否霸佔官地，分區地政處會調查跟進，如證實有非法佔用政府土地，會按現行適用程序，採取執管行動。警方回應稱已知悉事件，並得悉楊祖賜已委託測量師及律師跟進有關事宜。

去年搭建 上鋪太陽能板下圍封

本報接獲投訴，指涉事北港新村村屋去年起，在天台搭建佔約半層的長方形黑色構築物，上蓋鋪設太陽能板，並已圍封，質疑屬僭建。投訴人又稱涉事村屋地面佔用官地，近年更擴大佔用範圍泊車，質疑是非法佔用。

根據土地註冊處文件，楊祖賜2011年以900萬元購入整幢涉事村屋。本報記者上周三下午到現場觀察，發現該村屋天台的構築物設有窗簾，並有一扇門口，餘下未被圍封的天台範圍則擺放家居雜物。至於被指非法佔用的官地則泊有私家車。本報對比2011年及2019年的地政總署高空圖，發現該村屋於2019年的佔用範圍較2011年多；Google Earth圖片亦顯示該村屋在2011年的情况，當時村屋天台亦未有圍封的構築物。

楊任職新地 陳劍青質疑知法犯法

本土研究社成員陳劍青及建築師關兆倫看過該村屋圖則及前後圖片後均稱，該村屋天台的構築物屬近年新建，而且屬圍封而非開放式狀態，涉違反屋宇署的村屋光伏系統規定。關兆倫並表示，該村屋的簷篷若屬固定裝置，則亦涉及僭建。

陳劍青表示，該村屋上手業主已有霸佔官地，楊祖賜購入後擴大佔用範圍，包括削走部分較斜官地變成泊車位，並設簷篷，形容是「買村屋送官地」，根據地政總署網頁資料，未有相關土地短租紀錄。他說楊祖賜作為輔警「一哥」及具發展商背景，沒理由不清楚僭建及佔地問題，質疑他有明顯意圖違規，並積極使用所佔用土地，是知法犯法。

稱住所地段涉法律訴訟

楊：構築物為支持可再生能源政策

楊祖賜回覆本報稱，其村屋天台的構築物於去年底建成，是為了支持政府可再生能源政策而搭建，並稱該構築物以可裝拆式圍板搭建，並非固定建築物，村屋牆身的簷篷亦可收合。被問到天台構築物是圍封狀態，他稱並非專業人員，該構築物是交予專業人員負責，他已委託專業測量師最快今日內處理及跟進事件，「是否中間有些事情處理得不夠好，或者達不到政府要求？……我作為一個用家，下一步要做的事是要確保符合正常狀况」。

至於被指非法佔用官地，楊祖賜稱其村屋地界有部分是牽涉政府土地，但由於有關村屋地段的法律訴訟仍在進行，現階段不便透露詳情。

民主黨立法會議員林卓廷認為，若涉事村屋天台構築物證實僭建，負責興建的專業人員涉專業失德，稱楊祖賜應交代涉事公司及專業人員，否則會令外界質疑他只是以此為托詞。

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