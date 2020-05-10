子獲鋼琴7級 不及懂說謝謝滿足

康愉媽媽說自己是一個「幾麻煩」的媽媽，輕度智障的康愉念中三選科時，學校說康愉自行選了音樂及生活技巧科，但她質疑康愉不會選這兩科，故去信學校改為修讀體育及木工。後來學校教師頻密轉換，康愉不習慣，又不願上學，多番爭取終轉校。

漸懂關心家人 母受傷會問候

康愉6歲開始學琴，媽媽說他沒天分，只靠不斷練習，她會以外出誘餌兒子練習。康愉會以記事本寫下要練習項目，每練完一項便打「剔」。媽媽不懂音樂，為了康愉，她研讀樂理教兒子。就這樣，康愉順利考獲鋼琴7級。

不過，康愉媽媽滿足的並非兒子的音樂造詣，而是他近年漸懂關心家人。年幼的康愉曾笑受傷的爸爸，令爸爸不解，「近年可能因為我和他接觸多了，有時候我傷了，他會說：『hurt？』有時候外出，我腳痛，我說不走了，可否坐車？他會願意。」

媽媽說，以前到特殊學校，見學童不懂與外界溝通，會感到不舒服，「為什麼他們好似與世界分開了？」她努力教導兒子，幸康愉近年待人接物都有進步，「見展亮（技能發展中心）的主任，懂得雙手去拿東西，懂得多謝別人，我教這麼多，真的做到給我看 ，（鋼琴）考多少級都無關係！」

社工擬開網上小組

助會員見「朋友仔」

疫下特殊學校關閉，協助康愉的勵智協進會社工趙雯稱，部分智障及自閉會員對停課適應良好，能理解為何無法出門，並會配合，但也會問何時可返工返學；另一種情况是已不喜歡上班上學，故適應良好，甚至很享受，只是家人擔憂之後復工復學有困難；還有一種就是像康愉一樣，因不能外出有情緒困擾。

疫情初期，協會會建議會員及照顧者少出門，現疫情緩和，趙雯建議可帶會員到公園等較開闊的地方散步。趙補充，疫下不便上門家訪，現會派發物資和提供情緒支援；協會亦考慮開網上小組，讓會員及家長可以通過網絡見到自己的「朋友仔」，「也算是情感互助的一種方式」。