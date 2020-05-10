泛民直選協調成功 解字眼分歧 初選機制按區情 戴耀廷：對「35+」信心增

明報記者 何宛兒 楊康琪

戴耀廷表示，過程中看到民主派不同路線互相聆聽和讓步，認為大家都有共同目標，他對取得「35+」信心增加；5區定出選名單的機制不同（見表），因應區情有不同考慮，例如民主派支持者的比例、本身議席數目，以及對手策略。

新西初選有約束力 盼取6席

九東無約束 派5隊再薦3隊

戴耀廷稱，前晚新界西協調會上達成共識，會舉行「有約束力」初選。他分析，按民主派在區選的得票比例，有機會在新界西立法會選舉取得最多6席，故會按初選結果派出得票最高的6張名單參加官方選舉，但在初選投票的選民要達到在去年區選泛民得票的10%，即4.8萬人；否則各路人馬可各自報名參選，但最後要受選前民調規限，支持度排名不在該區的目標議席數目內，要承諾公開表明停止選舉工程。九龍東會舉行「無約束力初選」，派出最高票的5張名單參加正式選舉，再按選前民調支持度，向選民推薦3張名單。

新東新西刪「積極」用否決權字眼

戴：不增DQ風險

參與協調的民主派要簽署由戴耀廷草擬的協議，原先字眼是「會積極運用」基本法賦予權力，包括否決財政預算案。不過，新界東和新界西參與協調者均對此有分歧，最後兩區改成「會運用」相關權力，其餘3區的協議則保留「積極」字眼。

被問到改變字眼會否令簽署者增DQ（被取消資格）風險，戴耀廷回應稱，如刪去「積極」字眼，政府就「DQ」參選人，法律理據薄弱，因為按基本法，立法會有此權力，而民主派過去在立法會表決時亦試過投反對票，不可能因為反對就不可參選。

尹兆堅：

不應再放大光譜些微差別

有參與新界西協調的民主黨現任議員尹兆堅說，有否「積極」字眼不重要，社會形勢要政府回應五大訴求，是參選者的共識，不應該再放大光譜之間的些微差別，而看不到絕大多數相同。另一參與協調的屯門區議員張可森表示，他在前晚會議提出不用「積極」字眼，因為參加立法會選舉是2019年抗爭運動的一部分，本土派願意參加協調、初選，因為知道泛民要取得過半議席，要大家團結，參與初選者要認同以否決預算案來迫使政府回應五大訴求，絕不能含糊。

至於「超級區議會」的協調，區諾軒說暫時會議重點視乎對手分拆名單抑或以一張名單出選，再制定策略，周二（12日）才完成討論。

陳恒鑌批「選舉圍標」做法不公

民建聯新界西議員陳恒鑌批評泛民做「選舉圍標」，認為「棄保」對選舉不公，政府應嚴肅跟進。他又認為，未當選已講明會否決政府議案，是「為否決而否決」。

參與民主派選舉協調的泛民基本上已涵蓋不同光譜，熱血公民沒有參加。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676