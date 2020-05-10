泛民直選協調成功 解字眼分歧 初選機制按區情 戴耀廷：對「35+」信心增

【明報專訊】民主派在9月立法會選舉劍指過半議席（「35+」），為避免泛民多隊參選致「贏選票輸議席」，港大法律學院教授戴耀廷和立法會前議員區諾軒牽頭協調各區出選名單，香港島、九龍東、九龍西和新界東有意參選的各路人馬早前已達協調共識；新界西的部分素人、本土派與主流民主派政黨就協議字眼有分歧，本土派認為，「會積極運用」《基本法》賦予立法會的權力包括否決《財政預算案》，迫使特首回應「五大訴求」，立場不明確。前晚參與協調的板塊同意改為「會運用」相關權力，才達成共識，該區將舉行有約束力初選。換言之，民主派在5區直選已協調成功。
明報記者 何宛兒 楊康琪
戴耀廷表示，過程中看到民主派不同路線互相聆聽和讓步，認為大家都有共同目標，他對取得「35+」信心增加；5區定出選名單的機制不同（見表），因應區情有不同考慮，例如民主派支持者的比例、本身議席數目，以及對手策略。
新西初選有約束力 盼取6席
九東無約束 派5隊再薦3隊
戴耀廷稱，前晚新界西協調會上達成共識，會舉行「有約束力」初選。他分析，按民主派在區選的得票比例，有機會在新界西立法會選舉取得最多6席，故會按初選結果派出得票最高的6張名單參加官方選舉，但在初選投票的選民要達到在去年區選泛民得票的10%，即4.8萬人；否則各路人馬可各自報名參選，但最後要受選前民調規限，支持度排名不在該區的目標議席數目內，要承諾公開表明停止選舉工程。九龍東會舉行「無約束力初選」，派出最高票的5張名單參加正式選舉，再按選前民調支持度，向選民推薦3張名單。
新東新西刪「積極」用否決權字眼
戴：不增DQ風險
參與協調的民主派要簽署由戴耀廷草擬的協議，原先字眼是「會積極運用」基本法賦予權力，包括否決財政預算案。不過，新界東和新界西參與協調者均對此有分歧，最後兩區改成「會運用」相關權力，其餘3區的協議則保留「積極」字眼。
被問到改變字眼會否令簽署者增DQ（被取消資格）風險，戴耀廷回應稱，如刪去「積極」字眼，政府就「DQ」參選人，法律理據薄弱，因為按基本法，立法會有此權力，而民主派過去在立法會表決時亦試過投反對票，不可能因為反對就不可參選。
尹兆堅：
不應再放大光譜些微差別
有參與新界西協調的民主黨現任議員尹兆堅說，有否「積極」字眼不重要，社會形勢要政府回應五大訴求，是參選者的共識，不應該再放大光譜之間的些微差別，而看不到絕大多數相同。另一參與協調的屯門區議員張可森表示，他在前晚會議提出不用「積極」字眼，因為參加立法會選舉是2019年抗爭運動的一部分，本土派願意參加協調、初選，因為知道泛民要取得過半議席，要大家團結，參與初選者要認同以否決預算案來迫使政府回應五大訴求，絕不能含糊。
至於「超級區議會」的協調，區諾軒說暫時會議重點視乎對手分拆名單抑或以一張名單出選，再制定策略，周二（12日）才完成討論。
陳恒鑌批「選舉圍標」做法不公
民建聯新界西議員陳恒鑌批評泛民做「選舉圍標」，認為「棄保」對選舉不公，政府應嚴肅跟進。他又認為，未當選已講明會否決政府議案，是「為否決而否決」。
參與民主派選舉協調的泛民基本上已涵蓋不同光譜，熱血公民沒有參加。
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