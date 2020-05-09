華員會倡公僕凍薪 梁籌庭指違遊戲規則

政府委任的公務員薪酬趨勢調查委員會每年調查私人機構薪酬調整幅度，作為公務員事務局調整公務員薪酬的參考指標，調查時間為每年4月至翌年3月，一般於5月中公布結果。華員會會長利葵燕表示，公務員在回歸後曾8次凍薪或減薪，其中該會於2003年SARS時曾主動提出凍薪及減薪方案，她說目前情况與當時相若，故提出凍薪建議。

利葵燕說，公務員薪酬調整機制不限於調查報告的結果，認為公務員應與市民共同分擔經濟下行的艱難時間，同時要減少對中、低級公務員的衝擊，故凍薪是相對溫和的建議，而且可「掃除不必要的爭議」。

稱相對溫和 「掃除不必要爭議」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，華員會在公務員薪酬趨勢調查公布結果前提出建議，有違「遊戲規則」。他說公務員薪酬水平調整多會滯後一年，預計明年薪酬水平肯定受今年經濟下滑影響，即公務員要連續兩年凍薪或減薪，而基層公務員最低薪點只有1.3萬多元，質疑凍薪建議未考慮他們的需要。梁更擔心形成骨牌效應，「私人機構僱主不是凍（薪）而是減（薪）」。

新公務員工會主席顏武周說，工會角色應從僱員權益為首要考慮，不應未經諮詢便提出建議。他說華員會企圖以凍薪掃除不必要爭議，是緣木求魚，而公務員薪酬調整的目標是挽留人才，並非化解民怨。

新工會：不應未諮詢拋建議

雖然早前新巴、城巴宣布今年凍薪，但環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥擔心，私營機構今年減薪可能較大，認為若公務員凍薪，私營機構或考慮以凍薪代替減薪。他說政府資助及半官方機構，例如大學等，受公務員凍薪的影響更為直接。

公務員事務局回覆表示，按既定公務員薪酬調整機制，特首與行會會全盤考慮各項因素，以決定年度公務員薪酬調整；待2020年薪酬趨勢調查結果公布後，公務員事務局長會與職方代表會面聽取要求。