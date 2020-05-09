特寫：泛民準備霸房 建制護李先佔主席位

郭榮鏗憂被趕拒「爭櫈仔」

民主派昨大部分時間都是隨機應變，唯一事前有共識的策略就是在教育事務委員會會議後「霸住間房」不離開。有泛民中人表示，曾建議公民黨郭榮鏗與李慧琼鬥搶主席位，郭抗拒，認為「爭櫈仔難看」，他亦不希望被趕走，因他要「主持會議」。郭在下午內會會議期間，一度手持咪高峰表示李慧琼無權主持會議，「我命令你馬上離開會議室」，並斥李非法趕走民主派議員。

內會原定在下午2時半舉行至晚上7時，民主派在會議開始不足兩小時便拉隊離場，會議期間，部分人走到主席台前抗議，如民主黨胡志偉、林卓廷等一直舉牌至被李慧琼驅逐；陳淑莊、莫乃光等則主要發言批評李慧琼無權，未有走近主席台前試圖衝擊。

建制分工 年輕派衝女將身擋

建制派方面，昨守在主席台前的「行動派」主要是民建聯議員何俊賢、鄭泳舜、周浩鼎等；工聯會郭偉强、陸頌雄等間中離座指罵泛民，何君堯也有參與行動。3名直選女將，工聯會麥美娟、新民黨容海恩和獨立建制陳凱欣亦以身體阻擋泛民走近台前。不過，自由黨、經民聯、「建制6散人」等議員則留在後方觀戰，自由黨張宇人更被拍得在雙方爭議期間玩手機遊戲「接龍」。

有建制議員稱，經過去年法案委員會「雙胞胎」的議會衝突經驗，建制內部已有自然分工，較年輕、有力氣的民建聯、工聯會年輕成員負責衝；而泛民男議員不敢觸碰女議員，故女議員站在主席台前有其作用。

葉太表示沒「特別霸住位，只是李慧琼很快就來到」，她認為李的表現很好，爭取時間處理內會積壓事項，為解決內會困局「行出正面第一步」。

明報記者