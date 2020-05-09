郭偉強拖行陳志全 泛民批保安不中立

郭偉強：合理分隔陳與保安

陳志全斥失控或報警

郭偉强將陳志全拖走扯跌後，工聯會麥美娟上前分隔二人，民主黨林卓廷、熱血公民鄭松泰將陳扶起。陳志全斥郭偉强「直情失控」，稱會考慮報警指被郭襲擊，或提私人檢控。陳志全批評，保安不應聽從無權主持內會的李慧琼命令；又稱郭偉强將他拖走，惟李慧琼無處理。

郭偉强事後被問到是否情緒失控，他反問記者：「你覺得係咩？」至於會否為行為道歉，他說容後再談。

朱凱廸批「睇住保皇黨打人」

觀乎昨日會議，立法會保安只聽從李慧琼的指令，無視主持內會主席選舉的公民黨郭榮鏗指令，保安除在會上抬走多名被趕走的泛民，在會議前亦保護李慧琼，不讓民主派議員靠近主席台。

多名泛民議員被趕走後，要求重新進入會議室，朱凱廸等用力拍門，但保安拒絕讓其內進。朱批評保安「偏幫保皇黨」、「睇住保皇黨打人」；郭榮鏗以主持身分向保安表示，他已讓相關議員回到會議室，如保安阻議員入內，有可能違反權力及特權法，保安不為所動，雙方對峙。郭又稱自己已將李慧琼驅逐，但保安未有跟從。

保安抬走 尹兆堅受傷送院

民主黨尹兆堅則稱被民建聯黃定光和無黨派何君堯襲擊，令他心口「瘀咗幾撻」，稱將控告二人襲擊。尹兆堅被保安抬走期間受傷倒地，需送院治理。他引述醫生表示椎間盤被壓傷。