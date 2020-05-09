法律顧問改口 李慧琼重掌內會 一小時處理14條例草案 泛民批「奪權」

郭榮鏗嗌咪指非法會議

李：有權處理急切事務

民主派批評李慧琼「奪權」；李強調《議事規則》及內務守則賦予她權力處理急切事務，將來會繼續主持會議。

內會特別會議昨午2時半開始，場面混亂。下午4時多，公民黨郭榮鏗在座位持咪「主持會議」，重申李慧琼主持的會議是非法，並「宣布結束會議」，其他民主派即「拉隊」離場。郭其後批評，「李慧琼夾埋法律顧問、保安赤裸裸奪權」，認為會議非法，李無權主持，而會議首項議程應為選舉主席。被問到泛民下一步行動，郭只稱建制派如去年處理修訂《逃犯條例》般打破議會規則。

民主派會議召集人陳淑莊批評，立法會秘書處不中立，配合建制派「奪權」，保安在會議室1未有會議時，已有動作配合李慧琼主持會議；郭榮鏗要求趕走李慧琼，但保安沒處理。她批評有建制派議員動粗，及令民主派議員受傷，會跟進。

保安護送李慧琼坐主席位

泛民包圍 與建制對罵衝突

舉行內會的會議室1，在上午的內會會議完結後，先舉行教育事務委員會會議，會議完結前多名戴手套的保安已進場，會後李慧琼即在保安護送下與教育事務委員會主席、新民黨葉劉淑儀交接，成功在內會特別會議開會前約1.5小時坐上主席台（見另稿）。建制、泛民陣營隨後分別衝到主席台前對峙對罵，雙方亦手持電話網上直播。逾20名保安則築起人鏈保護李慧琼。

會議開始後，李慧琼多次呼籲議員返回座位，並稱會議已開始，兩派議員隨即有新一輪衝突，其中工聯會郭偉强拖行人民力量陳志全，尹兆堅被保安抬走時亦倒地，要送院治理（見另稿）。李慧琼在會上未有處理郭偉强的行為；另大部分民主派被趕離場後，李慧琼不准公民黨陳淑莊錄影。

去年稱必須選出主席

顧問：說法針對「正常情况」

立法會法律顧問馮秀娟去年10月表明，內會首項須處理事務是選舉主席，選舉完成前不得處理其他事務。不過，馮秀娟昨改變立場，在兩派議員的叫囂聲下，稱李慧琼「有權主持會議」。

馮秀娟說，去年10月表示內會必須選出主席後才可處理其他事項，有關說法是針對「正常情况」，稱現時內會出現主席選舉延誤的問題、工作積壓，秘書處認為現任主席（即李慧琼）有責任解決問題，因此若現任主席認為要召開會議，處理有關問題，秘書處是同意的。馮又說，「秘書處10月的說法和外間資深大律師的意見是表述不同，但結論一致」，認為現時是出現新情况，否認改變立場。

資訊科技界議員莫乃光斥會議非法，質疑法律顧問的意見「根本完全沒有法律」。李慧琼表示，民主派議員有權不同意其做法，但無權阻礙會議。

11名泛民被趕 其餘拉隊離場

李慧琼之後陸續趕走多名圍堵主席台的民主派議員，郭榮鏗其後在座位上持咪「宣布結束會議」，其他民主派即離場。內會之後在只有建制派議員開會下，用了約一小時處理多項積壓已久的議程，包括14條條例草案和31條附屬法例的法律報告，亦就任命張舉能為終審法院首席法官，成立小組委員會處理。李在完成所有議程後結束會議，比原定時間提早一小時結束會議。

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