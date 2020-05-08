縱橫遊6月下旬推5團飛北京上海

許樹昌：如無爆發 出發可接受

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，當內地省市在4至5月正常復工後，要給予足夠時間觀察有沒有新一波疫情，如至6月20日當地無出現爆發，出發屬可接受，相信風險不太大，但若這段時間觀察到當地有爆發就應停辦。

5月推內地團捱批取消

董事稱沒宣傳團友主動報名

港府對內地及海外入境者的強制檢疫令將於下月7日及19日屆滿。縱橫遊常務董事袁振寧表示，6月20至30日期間，共有5個五天團前往上海或北京，上海團費約900元、北京團約1700元；暫近百人報名。袁表示，需視乎政府會否延長檢疫令，或有否專家呼籲市民不要外遊，如旅行團最終無法成行，團友可獲全數退款。

縱橫遊曾因復辦5月初出發的內地團受批評，最終取消所有旅行團至6月19日。袁振寧表示，旅行社一直因應檢疫令屆滿日子，而決定何時復團，今次也一樣。不過，他形容今次「好似偷偷地吃蛋糕」，完全沒有宣傳，團友只是主動查詢後才報名。袁亦稱隨着本地疫情好轉，近一周多了人查詢旅行團，主要目的地為日本北海道、立山黑部、中國及台灣。

另外，香港旅行社東主協會會長葉慶寧呼籲政府盡快協助旅遊業恢復業務，建議不論出境或入境，一律只容許「團進團出」，不開自由行，有助領隊和導遊有效管理和監察出境或入境旅客的健康情况和行蹤。

葉亦建議，政府應盡快部署從海外入境本港的隔離令措施結束後的安排；周邊疫情不嚴重的地區，例如大灣區、澳門、台灣和泰國等，政府應與當地政府協商結束雙邊的入境隔離措施。

（抗疫新階段）