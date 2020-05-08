血漿治療見效 患者病毒量減99%

患者輸血後毋須再用呼吸機

香港電台和Now新聞台報道，香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，早前篩選出適合的新型冠狀病毒康復者捐出帶有抗體的恢復血漿，本港已有兩名康復者各捐出500毫升血漿，並已輸給兩名深切治療部病人。當中1名病人每毫升鼻液樣本原本有達10億顆病毒，輸了恢復血漿數天後，降至1000萬，病毒量大減約99%，呼吸情况亦有改善，毋須繼續使用呼吸機。

30人適合捐血 助抗下一波疫情

報道引述孔繁毅稱，這方法整體安全，但有很小風險導致心臟衰竭。目前有20至30名合適的恢復血漿捐贈者，每人每次可捐500毫升血漿，如抗體持續，兩周後可再捐。血漿可冷藏一年，團隊盼收集足夠恢復血漿，助應對可能在冬季出現的新一波疫情。

孔繁毅早前向本報表示曾為約100名康復者檢測中和抗體水平，約一半人抗體達可捐血漿作治療的1:160水平（代表將血漿稀釋160倍後仍能抑制病毒），最高者達1:640。捐血漿除了看中和抗體水平，捐者須是男性、55歲以下、健康狀况良好，恢復血漿會用於對各種抗病毒藥反應不理想、嚴重至要用呼吸機的確診患者身上。

（抗疫新階段）