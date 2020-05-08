酒吧重開 蘭桂坊逾半推優惠吸客

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情緩和，酒吧、麻將館、美容院及健身中心等今日起可重開，有酒吧今日零時已復業。酒吧業協會副主席錢雋永預計今凌晨有700間有「酒吧批注」的酒吧重開，另600間則今午「happy hour」才重開。蘭桂坊協會總監張素媚表示亦預計近半位於蘭桂坊的酒吧會推出優惠，當中更有酒吧會推出「割喉價」買一送一吸客。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會密切監察情况，如有需要會調節措施。
酒吧被勒令停業逾一個月，錢雋永表示，重開要維持枱距，生意已減約三成，再推折扣要再賺少點，「市民屈了很久不能到外國，屈在家很悶，所以我們對生意有信心，如生意額不錯就未必推折扣」。
部分推割喉價買一送一
協會自行巡查衛生
張素媚則表示，蘭桂坊約有70多間酒吧，大多今午約4至5時才重開，部分因「生意難做」會推「割喉價」，如「happy hour」買一送一，約50元便有一杯雞尾酒；亦有酒吧晚上推250元「free flow」兩小時，無限飲啤酒、雞尾酒、汽酒等。張又稱，會要求業界做好衛生措施，協會也會巡查，把符合協會衛生標準的酒吧名單放在蘭桂坊協會網站，讓市民參考。
至於至今已停業42天的桑拿浴室要繼續關閉，在浴室工作的按摩師自3月底全面停工。
桑拿續停業
有按摩師自3月底無收入
60歲的劉女士任按摩師20年，主要在桑拿工作的她說以往平均月入為1.5萬至1.8萬元，但反修例事件令收入減，其後到腳底按摩店、美容院兼職，收入跌至約3000元，但自3月底政府要求相關場所停業後，她全無收入，其間女兒需做胃部手術，劉女士說積蓄無法支付手術費，遂向銀行借錢，加上生活捉襟見肘，至今已先後借了18萬元。她原以為按摩院、美容院重開，可兼職賺點收入，但對方已表明暫不聘兼職，令她對日後生活感惆悵。
香港特區按摩業總會會長周鎮宇表示，全港有125間持牌的桑拿浴室及約2萬多名從業員，他說桑拿浴室的主要業務是按摩，冀與按摩院看齊，在有條件下盡快復業，條件包括停用公共浴池及桑拿房、淋浴間分隔使用、客人間保持最少1.5米距離或設屏障、所有人出入要填健康申報表等。立法會議員邵家輝表示，已去信食物及衛生局要求安排業界與相關官員見面。
食衛局：放寬措施張弛有度
食衛局回覆表示留意到社會不同界別希望逐步放寬限制社交的措施，但政府須採取張弛有度策略作決定。