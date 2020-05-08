酒吧重開 蘭桂坊逾半推優惠吸客

酒吧被勒令停業逾一個月，錢雋永表示，重開要維持枱距，生意已減約三成，再推折扣要再賺少點，「市民屈了很久不能到外國，屈在家很悶，所以我們對生意有信心，如生意額不錯就未必推折扣」。

部分推割喉價買一送一

協會自行巡查衛生

張素媚則表示，蘭桂坊約有70多間酒吧，大多今午約4至5時才重開，部分因「生意難做」會推「割喉價」，如「happy hour」買一送一，約50元便有一杯雞尾酒；亦有酒吧晚上推250元「free flow」兩小時，無限飲啤酒、雞尾酒、汽酒等。張又稱，會要求業界做好衛生措施，協會也會巡查，把符合協會衛生標準的酒吧名單放在蘭桂坊協會網站，讓市民參考。

至於至今已停業42天的桑拿浴室要繼續關閉，在浴室工作的按摩師自3月底全面停工。

桑拿續停業

有按摩師自3月底無收入

60歲的劉女士任按摩師20年，主要在桑拿工作的她說以往平均月入為1.5萬至1.8萬元，但反修例事件令收入減，其後到腳底按摩店、美容院兼職，收入跌至約3000元，但自3月底政府要求相關場所停業後，她全無收入，其間女兒需做胃部手術，劉女士說積蓄無法支付手術費，遂向銀行借錢，加上生活捉襟見肘，至今已先後借了18萬元。她原以為按摩院、美容院重開，可兼職賺點收入，但對方已表明暫不聘兼職，令她對日後生活感惆悵。

香港特區按摩業總會會長周鎮宇表示，全港有125間持牌的桑拿浴室及約2萬多名從業員，他說桑拿浴室的主要業務是按摩，冀與按摩院看齊，在有條件下盡快復業，條件包括停用公共浴池及桑拿房、淋浴間分隔使用、客人間保持最少1.5米距離或設屏障、所有人出入要填健康申報表等。立法會議員邵家輝表示，已去信食物及衛生局要求安排業界與相關官員見面。

食衛局：放寬措施張弛有度

食衛局回覆表示留意到社會不同界別希望逐步放寬限制社交的措施，但政府須採取張弛有度策略作決定。

（抗疫新階段）