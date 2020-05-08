零確診斷纜 增4宗巴國輸入 連續18日無本地個案 衛署：傳出社區風險低

研究：較SARS更易感染結膜

學者籲注意潔手 免接觸眼睛

另外，港大公共衛生學院研究證實，新型冠狀病毒遠比SARS容易感染人類結膜和上呼吸道，感染程度與2009年豬流感相若。該學院副教授陳志偉表示，這研究顯示眼睛可能是人類感染新型冠狀病毒的重要途徑，呼籲市民注意潔手，防止病毒接觸到眼睛。

750人巴基斯坦返港 6人確診

本港昨增4宗輸入個案，4名介乎11至47歲的男患者沒病徵，均於5月6日乘卡塔爾航空QR818，由巴基斯坦經多哈返港，全部在駿洋邨接受檢疫時確診。其中11歲男童（第1042宗）為29歲男（第1044宗）的侄兒，他們曾於4月底在巴基斯坦一同進餐。4名患者的密切接觸者合共13人，全部由昨起延長檢疫期。

張竹君：輸入個案仍受控

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至昨有750名港人經巴基斯坦回港，全部入住駿洋邨檢疫，當中包括早前乘港府包機的人。連同日前兩名乘包機的確診者，累計至少有6名由巴基斯坦返港者確診。張又稱，會密切留意情况，評估巴基斯坦是否風險較高，認為目前輸入個案仍受控，包括在機場、酒店及檢疫中心檢測出確診者，盼減少患者在社區的時間，相信輸入個案對本地造成的風險較低。

一宗復陽料殘留病毒無傳染性

此外，本港再新增一宗「復陽」個案，同類個案累計10宗。醫管局總行政經理劉家獻表示，患者是第410宗個案、即36歲男子，他曾出現發燒，於3月24日入住瑪麗醫院，至4月16日出院，患者在5月5日出現肚痛、腹瀉等病徵，再次入住瑪麗，唾液樣本對病毒呈陽性，但病毒數值（CT Value）約36，專家相信屬殘留病毒及沒有傳染性；衛生署檢測其鼻咽樣本亦呈陽性，病毒數值未有結果。

更新出院條件 醫局：積極配合

對於衛生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會更新出院條件，新增患者須病發超過10天才能出院，而檢測條件可二擇其一，除原本規定要連續兩個病毒測試呈陰性，現新增患者有抗體亦可出院。劉家獻指醫管局會積極配合上述建議，盡快安排患者驗抗體。

至於為何以病發後10天作界線，張竹君稱，研究顯示病毒量高低與病發時間有關，通常首周病毒量最高，其後會下跌，多數研究顯示樣本在病發10天後種不到活病毒。劉家獻補充，醫管局為早前9名「復陽」患者的樣本培植病毒，均種不到活病毒，而且大部分病人的血液均有抗體。

明報記者

（抗疫新階段）