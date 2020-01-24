逾700港企申豁免檢疫 港大深圳醫院遞35申請

工業貿易署表示，自5月4日起推出豁免計劃，讓在內地從事生產作業的香港企業申請最多兩人豁免強制檢疫，已收到逾700個企業申請，正加緊處理。至於新增豁免符合香港經濟發展利益的業務活動或提供專業服務的人接受強制檢疫的安排詳情，工貿署表示會由相關政策局或部門負責訂定和處理。

盧寵茂：港深醫院就診港人增

雖未有細節，但香港大學深圳醫院前日已去信食衛局，試為該院35名香港同事以專業人士身分申請豁免。院長盧寵茂稱他們本來每日來回香港住處和深圳，近月為免檢疫長住院內，長時間不能與家人見面，形容同事為專業服務犧牲。

盧續說，深圳約7萬名港人居住，部分因強制檢疫不能回港就醫轉到港深醫院，舉例近月該院腫瘤科病人增20%，主要是無法如期回港治療港人。

至於確實是哪些專業服務的人可獲豁免，是否包括醫護、是否包括港深醫院的香港醫護和申請方法，食衛局稱會在適當時候公布詳情。

金巴今重開 全日12班

另外，早前因疫情暫停營運的港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）港澳線，今日將恢復有限度服務，全日提供12班次，頭班及尾班車分別在早上10時30分及晚上8時10分在兩地開出。港珠澳大橋穿梭巴士有限公司董事長張廣友稱，由於港澳兩地均有檢疫措施，預計乘客少，「但始終有需求」，如來港求醫、上學及做生意的人，都有往返兩地的迫切需要。

張廣友說，香港至珠海線每日平均僅60至100名乘客，估計港澳線今日只有約100人乘搭。張表示，會要求乘客戴口罩，上車前要量體溫，亦會消毒車輛，同時會記錄每班車的乘客資料，以便追蹤。

（抗疫新階段）