林正財：專家認可研港澳互遊 稱深圳81日無本地個案 盧寵茂倡港深免檢疫

政府早前延長內地入境強制檢疫至6月7日，林正財表示，有專家稱香港和澳門已有相對長時間無本地個案，專家們對澳門的關口控制、檢疫放控工作有信心，甚至認為比香港做得更好，因此認為現可探討旅行氣泡，「將關口條線劃大點，包埋澳門」。本港至昨連續18日無本地感染，澳門更連續29日無新增個案。

林：澳門作試點 安全選擇

林正財表示，長期設檢疫限制並不可行，專家認為以澳門作為第一個放寬試點是安全選擇，如有關措施落實，港澳市民往返兩地毋須14日檢疫。不過，他說現仍在專家層面討論，港府未推動。本報向澳門新聞局及衛生局查詢，至截稿未獲回覆。

盧寵茂則指出，至本月6日，深圳已81天無本地感染，可考慮讓深圳和香港兩地有健康證明者免14日檢疫，並可仿效中港貨車司機豁免，往返兩地者每隔7日檢測一次。

盧：倘免檢 深圳驚過香港

對於外界有聲音擔心中國隱瞞疫情，盧寵茂稱港深醫院在當地每日為入院病人、門診、學校、深圳灣進行約2000個新冠病毒核酸測試，除早期該院共檢出30人確診，近期一直無陽性個案，從經驗看深圳無隱瞞疫情，風險較低。盧又稱，深圳在大量篩查下長時間無發現新確診，相信推行新安排對香港而言是安全，「反而是深圳會驚過香港」。

港深醫院門診設新型冠狀病毒核酸測試，每次260元。盧寵茂透露，有港府人員非正式接觸該院了解其測試，但不了解港府計劃要豁免者提供什麼健康證明，如提供病毒核酸測試結果，有信心該院檢測準確度可靠。

食物及衛生局昨回覆稱，政府一直就粵港澳2019冠狀病毒病聯防聯控的工作與相關單位商討。如有最新安排會公布詳情。

珠澳允特定者免檢測入境

港府與粵澳的商討未見進展，但澳門與珠海已達共識。澳門和珠海已協商自今日起，經珠澳口岸入境的特定類別人士，包括應急公務及商務人員、粵澳兩地牌司機及允許入出橫琴的澳門單牌車司機、粵澳合作產業園員工等，不用在口岸進行核酸檢測。

（抗疫新階段）