創科局：緊急可直接採購 議員：2月已簽約 難作理由

倘再派口罩 研港廠生產

蔡淑嫻昨早在港台《千禧年代》稱，政府今次跟足採購程序及世貿要求，在公眾健康及情况緊急下可直接採購。她傍晚出席港台節目說，政府日後有可能因應疫情派發多一個可重用口罩，但目前疫情緩和，不需急於生產，屆時會研究交本地廠商生產；對於會否公開招標，她稱持開放態度。

根據《物料供應及採購規例》，若合約價值逾143萬元的物料或服務，或逾400萬元的建造及工程服務時，政府一般需透過公開招標採購，但若合約金額低、時間緊迫、保護專利或版權等情况下，政府可只邀請一名或有限數目供應商投標，但有關部門需先取得財經事務及庫務局批准，並解釋原因（見表）。

手環無招標 莫乃光：價低迫切

除口罩外，政府向強制家居檢疫人士派發的電子手環系統亦未公開招標。資科辦回覆稱一直遵循政府採購規定，電子手環系統研發開支約90萬元，而採購「居安抗疫」流動應用程式等開支約100萬元，由「防疫抗疫基金」撥款支持。

資訊科技界立法會議員莫乃光稱，電子手環系統涉及金額較低，且非由大廠家負責，是由香港物流及供應鏈多元技術研發中心及數間初創公司共同研發，加上當時有迫切需要，爭議較小；但今次政府採購口罩金額達8億元，且在財委會審議時亦未透露詳情，批評政府透明度不足掀起爭議。

民主黨立法會議員林卓廷表示，可重用口罩並非獨有技術，質疑為何政府拒絕公開招標，又指政府2月底簽約後至5月才派發口罩，難以時間緊急作原因，要求政府清晰交代。

（抗疫新階段）