晶苑股價飈12% 羅樂風身家漲5.7億

資料顯示，晶苑為已故「針織大王」、堡獅龍（bossini，00592）創辦人羅定邦的長子羅樂風及其妻羅蔡玉清，於1970年自行創立，客戶包括H&M及UNIQLO等大品牌。一直擔任行政總裁的羅樂風，2007年交棒兒子羅正亮，自己出任主席至今。資料顯示，該集團現有約20座配備自動化製造設施的工廠，分佈5個國家，旗下員工約8萬人。

至於為口罩做臭氧消毒工序的公司，是前年在大埔工業邨開設全港首家環保紗廠的龍達紡織公司，龍達創辦人「毛紡大王」曹光彪是內地改革開放初期北上投資的港商，孫女曹惠婷為現任公司主席，該廠把紡織物料循環再造成優質纖維，以生產紗線及布料。

至於創科局所指，無償借出車間及提供空間擺放口罩的南豐紗廠及聯業製衣，當中南豐紗廠由已故「棉紗大王」陳廷驊於1954年創立，曾為三大紗廠之一，其後集團淡出紡織業；南豐紗廠的活化計劃，亦是由該集團推動。

聯業製衣副總裁兼HKRITA董事

聯業製衣亦為本地歷史悠久的紡織製衣公司，1940年代成立，公司主席李乃熺曾任HKRITA董事局主席，副總裁蕭毓然現時是HKRITA董事。

（抗疫新階段）