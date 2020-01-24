900萬口罩850萬越南產 物料來源「太多」不公開

HKRITA昨讓傳媒參觀在大埔龍達製衣進行的消毒及包裝工序，陳慧欣說，部分口罩送到後會先放入臭氧消毒機器約一小時，之後會送到與食物包裝同等級的無塵間包裝，員工進入時要穿保護衣物、戴口罩、檢查體溫，噴走塵埃才可進入。她說現時廠房每天運作16小時，分兩更，每更有30多名員工，每日可為7萬至8萬個口罩消毒及包裝。

陳慧欣昨向傳媒介紹「銅芯口罩」製作過程，稱共有6層的口罩，各層布料由不同生產商製造，相關生產商要有一定規格，亦要有物料，當HKRITA需要時可再就要求生產。陳稱涉及的生產商太多，來自全球各地，但相關物料來源暫時無法提供，要再找資料。

HKRITA：南豐聯業龍達僅借場

900萬個口罩中，陳表示有850萬由晶苑國際於越南製作，另有50萬個由HKRITA在香港借用兩個廠房製作，分別為南豐紗廠及土瓜灣聯業製衣廠房。完成製作後，545萬個越南製的口罩會在當地消毒及包裝，再直送香港；其餘越南製口罩及所有香港製口罩則會送到位於大埔工業邨的龍達製衣廠房消毒及包裝。

稱偕政府詢逾10廠 終屬意晶苑

陳表示，南豐紗廠、聯業製衣及龍達製衣僅租借出廠房，員工都由HKRITA承擔，晶苑國際則為生產商，於越南生產口罩。她說曾與政府一起問過10多間工廠，才決定到由晶苑生產，稱因生產量大，亦要有物料、生產及消毒等配套配合。至於租用龍達廠房消毒，她說香港不多地方可做到臭氧消毒，由於過去有項目與龍達合作，得知他們有臭氧消毒的設備，故與龍達洽商。

（抗疫新階段）