美漢涉經濟問題擅離賓館 控違檢疫令

報稱無業的美漢Roy Steven Lawrence否認違反檢疫令，控罪指他於本年3月28日，在香港無合理辯解而離開檢疫地點，即尖沙嘴彌敦道54至64號美麗都大廈8樓一單位，違反授權人員於3月18日向他發出的檢疫命令。

據了解，被告聲稱自己沒有錢，為處理財政困難而離開檢疫房間，之後疑與賓館負責人爭執，有人報警，警員到場後將他送往駿洋邨完成14日隔離。他曾多次致電衛生署熱線尋求財政支援，但衛生署表示未能協助；其後又請求美國領事館協助，惟領事館回覆稱由於他在美國沒有居住地址，拒絕協助。

衛署共發逾17萬檢疫令 56違令

另外截至今年5月4日，衛生署分別向10.3萬名由內地、台灣及澳門抵港者，以及近7萬名由外國抵港者發出強制檢疫令。另共有56人在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未獲授權人員許可的情况下，離開檢疫地點。此外，共有4名違反檢疫令者，分別於裁判法院被判處監禁10日至3個月不等。【案件編號：KCCC778/20】

（抗疫新階段）