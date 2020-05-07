首4月33間旅社結業 業界倡港澳開通出入境

本港現有1700間旅行代理商，旅遊事務署表示1月至4月間，有33間旅行代理商因牌照到期而沒申請續期或被撤銷牌照。縱橫遊常務董事袁振寧表示已有數十間旅行社倒閉，如踏入夏天情况仍未能改善，恐有嚴重結業潮，又指港府延長對海外、內地、澳門及台灣抵港者的14日強制檢疫安排，即使有人欲參加6月底出發的旅行團，旅行社亦不敢規劃，亦難準備行程、宣傳、職員上班及分店營業。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良昨於新城財經台《香樹輝King King傾》稱，澳門持續零確診，本港疫情亦穩住，建議盡快恢復港澳居民可自由往返兩地，若疫情持續改善，應考慮香港與深圳、珠海和澳門的「4點互通」，另籲本港業主一筆過減租3個月。

食衛局：全球疫情反覆 現階段續強制檢疫

食物及衛生局回覆，近日本港疫情雖然緩和，但全球疫情仍十分反覆，本港須持續控制跨境的輸入個案或有外遊紀錄的個案導致第二波感染，而衛生防護中心一直強烈呼籲市民避免非必要外遊，為慎防本港疫情逆轉，現階段須繼續要求抵港者強制檢疫。

（抗疫新階段）