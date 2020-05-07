滯印港人稱港府最快下周四包機

3周後分娩 孕婦盼夫早歸

現年28歲的孕婦Mariam，腹中骨肉是她與丈夫的第一胎，其夫是印裔香港居民，3月9日到印度南部城市清奈 （Chennai）出席摯友喪禮，原打算一周後返港，惟當地疫情愈趨嚴重，至3月24日印度全國封城，Mariam丈夫滯留當地至今近兩個月。Mariam腹中胎兒現已31周，日前覆診，醫生說她最快3個星期後分娩。

「丈夫錯過了陪伴我的日子，他深感愧疚，且未必能陪伴我到醫院產子亦令他非常擔心，我倆都有情緒問題。」Mariam說。她稱，如下周有專機接丈夫返港，料他可能要入住檢疫中心兩周，亦可能錯過產期，「但感覺是距離近一點」。她盼望當局可酌情允許丈夫陪伴她產子。其丈夫任職的香港公司亦已去信港府，請求當局協助他返港。截至昨日，她和丈夫都未收到港府通知有關包機的消息。

另一滯印家庭 兒子哮喘妻心臟病

印裔港人Suri一家五口滯留印度首都新德里，其14歲兒子患哮喘，對上一次覆診已是2月中，其妻患風濕性心臟病，原定3月到瑪嘉烈醫院驗血，他們滯留印度近兩個月，盼盡快回港覆診。Suri表示在當地義工組織的群組中，得悉下周四（14日）有專機接當地港人回港，香港入境處會確定名單，Suri說如消息屬實，促請處方讓他們一家人優先上機。

港府前日宣布中小學5月底起分階段復課。印裔港人Kaur與在港就讀中三的兒子3月到印度出席婚禮後，因封城滯留旁遮普，她當時沒帶電腦，兒子滯留時未能上網學習，校方已去函港府促請協助學生回港考試，Kaur得悉下周四新德里會有回港專機，惟未收到港府通知。

保安局回覆未沒回應包機日期

保安局上月底發稿稱研究安排專機接載滯留印度港人返港，保安局昨回覆查詢沒有回應包機日期及詳情。入境處表示，目前已聯繫約3600名滯留在印度當地的香港居民，初步掌握他們的個人資料和所在地點等。處方正繼續聯絡其他求助個案跟進，會繼續與大使館、當事人等保持聯繫，跟進事件並留意事態發展。

明報記者

（抗疫新階段）