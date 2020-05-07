科學委會放寬條件 有抗體可出院 佛堂群組個案：時陰時陽困院 新制有望離開

須發病逾10天病情好轉 不必兩次陰性

衛生防護中心公布，科學委員會昨開會檢視現有研究，一般病人呼吸道樣本病毒量在發病早期達頂峰，在發病首周會較高，其後遞減；部分人可能會持續排放病毒核糖核酸，但發病10日後已不能在病毒培養中檢到活病毒。科學委員會因此就終止隔離達新共識，包括須發病或採集首個陽性樣本逾10天，及臨牀狀况好轉及退燒；再加上病毒抗體測試呈陽性，或相隔24小時的兩次病毒測試呈陰性。

許樹昌：發病10天後只能檢出「死病毒」

不會增社區傳播風險

科學委員會主席、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，愈來愈多本港、德國及美國文獻顯示，確診者發病第10日後，只能檢出「死病毒」，故放寬出院條件，「沒必要把他們留在醫院這麼久」，這不會增社區傳播風險，「死病毒如何傳播？」

他又稱，聯合醫院有確診逾70天病人的測試一直時陰時陽，但其體內已有抗體，醫院將為該病人再檢驗，確認有抗體後相信病人可出院。另外，他指9名復陽病人的病毒培養均檢出「死病毒」，當中大部分人已按舊準則出院。

至今931確診者出院 醫局：會跟進建議

據醫管局資料，截至昨中午，本港共有931名確診者及1名疑似新型冠狀病毒的病人出院。至於9名復陽病人中，有7人已出院。醫管局昨回覆稱，已知悉科學委員會建議，專家委員會將跟進。

明報記者

（抗疫新階段）