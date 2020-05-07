業界嘆婚禮限聚鬆綁無用：餘一成訂單 客人大縮皮

婚宴連鎖店：因應放寬新推八人餐

大型婚宴連鎖店ClubONE發言人昨回覆，早前婚禮限制不多於20人時，原定2月至4月辦婚宴的客人九成已延期，沒新人辦每圍4人的婚宴。隨着每枱4人放寬至8人，該發言人稱現推3款八人餐，讓8人用12人大枱，確保有足夠用膳空間，暫有幾個宴會已選用新推的八人餐。

婚禮策劃員歐惠芳稱，早前有新人於教堂舉行婚禮，親戚、牧師、攝影師等已有16人，需在會場附近設直播，安排數人在會場門口為到場親友量體溫、填健康申請，並派卡紙，輪流讓4名親友入內觀禮和拍照，過程耗時，有新人喜聞放寬婚禮人數，相信，「時間更易控制，拍大合照更開心，氣氛更好」。

客人晚宴改午宴 換衫5套變1套

另一婚禮策劃員鄧小姐則表示放寬人數作用不大，因六成客人已申請改期至本年底，甚至延至明年，有三成客則取消訂單，餘下一成人如期行禮，但規劃大「縮水」，例如由晚宴改為午宴、原本換5套衫減至換1套、6人攝影組改成兩人，婚禮使費大減七成，現生意額按年大跌八成。鄧稱新人影婚照使費亦大減，有人原預算4萬元海外拍攝，亦簡化成本地拍攝，預算僅1萬元。

另外，全港戲院可於明日重開，百老匯院線讓bcinephile會員及MOViE MOViE會員可半價購票；UA Cinema亦表示會員可用200元買5張戲票。部分戲院每兩個座位就隔兩個座位售票，戲院商會副理事長崔顯威表示，5月是傳統淡季，加上停業多時，戲院要各出其謀吸客，但暫沒重頭戲上映，難料銷情。

食物及衛生局長陳肇始於港台《千禧年代》稱，不排除放寬措施會增加疫症傳播，當局將繼續監察，若疫情轉差將再次收緊。她說現可重開的處所是有條件下復業，她表示食肆安排客人「搭枱」並不理想，食環署會發信鼓勵食肆作有效分隔。

（抗疫新階段）